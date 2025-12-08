رونمایی از خرید جدید پرسپولیس/گلزن باتجربه به جمع سرخ پوشان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قنبری مهاجم باتجربه و رکورددار گلزنی فوتبال زنان ایران پس از جدایی از تیم ماشین‌سنگین ایستا سرانجام با قراردادی رسمی به پرسپولیس پیوست.

با این انتقال خط حمله پرسپولیس تقویت قابل‌توجهی خواهد داشت آن‌هم در شرایطی که سرخ‌پوشان پایتخت نیم‌فصل دوم را با دیداری حساس آغاز می‌کنند.

نخستین بازی پرسپولیس در نیم‌فصل دوم روز جمعه ۲۱ آذرماه برگزار می‌شود؛ جایی که شاگردان مریم آزمون باید به مصاف ایستا تیم سابق قنبری بروند.

بازار نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر زنان همچنان ادامه دارد و باید دید پس از انتقال قنبری دیگر تغییرات مهم در تیم‌های مدعی چه خواهد بود.