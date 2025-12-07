  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

صلح و دموکراسی در آیینه حقوق بشر جهانی

صلح و دموکراسی در آیینه حقوق بشر جهانی

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر به همت گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر به همت کمیسیون حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

در این مراسم رضا اسلامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، یاسمن خواجه نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، هادی کیا دلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست، مژگان امرالهی بیوکی عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، احمد کاظمی رئیس مرکز پژوهش حقوق اقلیت‌ها و اسدالله یاوری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۴ در تالار سلام کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6680930
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها