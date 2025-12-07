صلح و دموکراسی در آیینه حقوق بشر جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر به همت کمیسیون حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

در این مراسم رضا اسلامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، یاسمن خواجه نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، هادی کیا دلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست، مژگان امرالهی بیوکی عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، احمد کاظمی رئیس مرکز پژوهش حقوق اقلیت‌ها و اسدالله یاوری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۴ در تالار سلام کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی برگزار خواهد شد.