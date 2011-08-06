اصل قانونمداری، زمینه ساز تحقق حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ویژه، در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر و کرامت انسانی در تبریز اظهار کرد: اصل قانون مداری، زمینه ساز تحقق بسیاری از آزادی ها و حقوق انسان هاست و اصل قانون مداری زمینه های تحقق حقوق بشر را فراهم می کند.

وی افزود: اصل قانونمداری شرایط برخورداری از امنیت حقوقی را تامین و آگاهی از این امنیت حقوقی زمینه دستیابی را به این حقوق مهیا می کند.

مدیر گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اینکه حاکمیت قانون سابقه طولانی در اندیشه اسلامی و فقه شیعی دارد، اظهار کرد: نسبت به جزء جزء حقوق انسان، مسائل شرعی در دین اسلام وجود دارد و ریشه های حاکمیت قانون در مبانی اندیشه اسلامی زمینه را برای تحقق امور شرعی، حقوق مدنی و کیفری افراد را آماده می سازد.

محمد رضا ویژه گفت: اصل براعت در قانون اسلام یک قاعده شرعی است، ییروان دین اسلام نسبت به پیروان سایر ادیان در مسئله حقوق بشر قاعده مندتر هستند.

مدیر مرکز کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نمود بسیار کم قواعد شرعی در اصول قانونی کشور در دوران قبل از انقلاب، بیان کرد: از لحاظ پایه و تئوری و از لحاظ تلفیق با قواعد شرعی در زمینه حقوق اجتماعی قانون اساسی کشور ما از قانون های اساسی بسیار پیشرفته در دنیا است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به حضور کشور ایران در جمع کشورهای تصویب کننده اعلامیه حقوق بشر اسلامی، اظهار کرد: در این اعلامیه حقوق بشر انسانی قانون اساسی کشور ما نمود پیدا کرده است و ماده 20 این اعلامیه مطابق با اصل 38 و 42 قانون اساسی ایران است.

وی با اشاره به اینکه تنها عملیاتی کردن کرامت انسانی می تواند بستری برای تحقق کرامت انسانی به معنای واقعی آن باشد، تصریح کرد: خیزش های اخیر در دولت های اسلامی ناشی از عدم پایبندی آنان نسبت به تعهدات خود در اعلامیه اسلامی حقوق بشر است.

مدیر گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: دفتر منطقه هفت حقوق یشر از لحاظ فعالیت و میزان ارتباطات و تعاملات در جهت پیشبرد اهداف کمیسیون حقوق بشر اسلامی در میان سایر دفترهای حقوق بشر زبانزد است.