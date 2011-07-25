همایش منطقه ای "حقوق و کرامت انسانی" در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز جوانپور هروی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه پیشنهاد تعیین روز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر (پنج اوت 1990 میلادی) به عنوان " روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی " از سوی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس کامپالا (29 تا 31 خرداد 1387 شمسی) مطرح شده، گفت: این مسئله بدین خاطر بوده است که به مناسبت این روز مسلمانان و کشورهای اسلامی، حقوق بشر در اسلام را به جهانیان معرفی کنند و چالش‌های حقوق بشری جهان معاصر را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

وی افزود: طبیعتاً حقوق بشر مبتنی بر معارف اسلامی از حیث زمانی مقدم بر اسناد تدوین شده 62 ساله اخیر، قرن‌ها قبل مطرح شده‌اند، قواعدی است که برای حفاظت از کرامت ذاتی انسان‌ها و رعایت حقوق مردم در منظومه فکری موسوم به حقوق بشر اسلامی مطرح شده‌و مبتنی بر وحی الهی نیز هست.

دبیر علمی همایش منطقه ای " حقوق و کرامت انسانی " تاکید کرد: آنگونه که مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح دارد این سند بر مبنای اندیشه اسلامی تدوین شده و با تصویب کشورهای اسلامی مبتنی بر توافق و اراده جمعی تبدیل به یک اعلامیه مشترک در سازمان کنفرانس اسلامی شده است.

جوانپور با بیان اینکه همایش فوق جهت گرامیداشت روز حقوق بشراسلامی برگزار می شود، افزود: این همایش ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 13 مرداد در محل تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری تبریز برگزار می شود و محمد رضا ویژه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی، موسی خلیل الهی و حسن فرهوی نیا سخنرانان اصلی این همایش هستند .

گفتنی است در برگزاری این همایش علاوه بر دفترمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی، دادگستری کل آذربایجان شرقی، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات استان، دانشگاه آزاداسلامی تبریز، دانشگاه تبریز، صداوسیما، شهرداری تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز مشارکت دارند.