اسلوونی: نتانیاهو، بن گویر و اسموتریچ برای ما عناصر نامطلوب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، استانیسلاو رشچان معاون وزیر خارجه اسلوونی در گفتگو با الجزیره تصریح کرد: ما بر حمایت خود از راه حل دو کشوری تاکید می‌کنیم و معتقدیم فلسطینی‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند.

وی ادامه داد که برای اینکه کشور فلسطین پایدار باشد، باید کرانه باختری و غزه را شامل شود.

معاون وزیر خارجه اسلوونی با اشاره به اینکه کشورش نگران نقض آتش‌بس در غزه و ممانعت از ارسال کمک‌ها است، تاکید کرد: نتانیاهو و ایتمار گویر و بزالل اسموتریچ وزرای وی در کشور ما عنصر نامطلوب هستند.

این مقام اسلوونی تصریح کرد که کشورش از طرح صلح ارائه شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین حمایت می‌کند.

وی افزود که اوکراین و اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشند.