در اعتراض به نسل کشی اسرائیل؛ 4 کشور اروپایی یوروویژن را تحریم کردند

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، این تصمیم در اعتراض به موافقت اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU) با حضور رژیم صهیونیستی در رقابت‌های آینده یوروویژن اتخاذ شد؛ اقدامی که با وجود درخواست‌های فزاینده برای کنار گذاشتن اسرائیل به دلیل جنگ در غزه صورت گرفت.

در نشست عمومی این اتحادیه که روز پنجشنبه برگزار شد، رأی‌گیری درباره مشارکت اسرائیل انجام نشد و اعضا تنها به تصویب مقررات جدیدی پرداختند که هدف آن کاهش دخالت دولت‌ها و نهادهای خارجی در تبلیغات اغراق‌آمیز برای ترانه‌هاست. این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اکثریت اعضا نیازی به رأی‌گیری مجدد ندیدند و مسابقه طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

در واکنش به ای ن موضوع، رادیو و تلویزیون ایرلند (RTE) اعلام کرد که نه در مسابقه شرکت خواهد کرد و نه آن را پوشش خواهد داد، زیرا حضور ایرلند در شرایط «کشتارهای هولناک در غزه و بحران انسانی تهدیدکننده جان غیرنظامیان» غیرقابل قبول است.

رادیو و تلویزیون اسپانیا (RTVE) نیز از عدم پخش مسابقه یورویژن خبر داد و روند تصمیم‌گیری را ناکافی و مشکوک توصیف کرد.

«ارنست اورتاسون»، وزیر فرهنگ اسپانیا نیز با حمایت از این تصمیم گفت: «نمی‌توان تصویر اسرائیل را در سایه جنایت‌های غزه پاکسازی کرد. فرهنگ باید در کنار صلح و عدالت باشد».

رادیو و تلویزیون هلند (Avrotros) نیز اعلام کرد حضور در مسابقه با ارزش‌های بنیادین آن سازگار نیست.

همچنین رادیو و تلویزیون اسلوونی (RTVSLO) که نخستین بار تهدید به تحریم کرده بود، مشارکت اسرائیل را مغایر با ارزش‌های صلح و برابری دانست.

به علاوه اعضا در نشست اخیر مقرراتی برای جلوگیری از تبلیغات دولتی و خارجی تصویب کردند؛ نگرانی‌هایی که پس از صدرنشینی اسرائیل در رأی‌گیری مردمی مسابقه گذشته مطرح شد. با وجود این تغییرات، بسیاری از کشورها قانع نشدند و تصمیم به تحریم گرفتند.

یوروویژن ۲۰۲۶ قرار است در وین پایتخت اتریش برگزار شود. در حالی که برخی کشورها مانند نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک و ایسلند از ادامه حضور حمایت کرده‌اند، آلمان و اتریش شاهد بحث‌های سیاسی درباره مشارکت اسرائیل بوده‌اند.

روسیه پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ به دلیل حمله به اوکراین از حضور محروم شد، اما اسرائیل طی دو سال گذشته علی‌رغم اعتراض‌های گسترده همچنان در مسابقه شرکت کرده و از زمان پیوستن در سال ۱۹۷۳ تاکنون چهار بار در این مسابقات پیروز شده است.

یوروویژن یک رویداد موسیقی است که از سال ۱۹۵۶ به صورت سالانه برگزار می‌شود.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، مجموع قربانیان جنگ نسل کشی اسرائیل در غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۷۰ هزار و ۱۲۵ شهید و ۱۷۱ هزار مجروح رسیده است.