گلایه عضو شورای شهر اصفهان از تداوم بحران آب و آلودگی هوا در اصفهان

اصفهان- عضو شورای شهر اصفهان از وضعیت بحرانی آب و آلودگی هوا در اصفهان گلایه کرد و گفت: اگر مشکلات در سطح استان حل نمی شود پیگیری ملی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شماره ۱۹۹ شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن تبریک ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، به طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌های مرتبط با وضعیت آب، محیط‌زیست و نحوه مدیریت این مسائل در سطح ملی و منطقه‌ای پرداخت.

مصور با اشاره به برخی اظهارنظرها و مصاحبه‌های انجام‌شده طی روزهای اخیر از سوی مسئولان استان‌های دیگر اضافه کرد: بخشی از این مواضع با واقعیت‌های موجود در اصفهان فاصله داشته و موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شده است.

به گفته وی، مشکلات محیط‌زیستی اصفهان از جمله کم‌آبی و آلودگی شدید هوا مسائلی مزمن و طولانی‌مدت هستند که نمی‌توان آن‌ها را با مقایسه‌های کوتاه‌مدت یا تحلیل‌های سطحی نادیده گرفت.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای شهر خاطرنشان کرد: اصفهان طی ماه‌های طولانی از هوای پاک بی‌بهره بوده و شهروندان، به‌ویژه کودکان، در شرایط آلودگی بسیار بالا زندگی می‌کنند.

وی همچنین یادآور شد: کشاورزی استان سال‌هاست با کمبود منابع آب و محدودیت‌های جدی روبه‌رو است و این مشکلات صرفاً به یک مقطع زمانی اخیر محدود نمی‌شود.

مصور با اشاره به طرح انتقال آب از دریا و افتتاح دوباره آن، تأکید کرد: این پروژه با هدف تأمین آب صنعت اجرا شده و اجرای آن به معنای حل‌وفصل مسائل آبی اصفهان نیست.

وی گفت: مشکلاتی همچون فرونشست زمین، خشک‌بودن زاینده‌رود، آسیب‌دیدن اکوسیستم شهری و تنگنای معیشتی کشاورزان همچنان پابرجاست و نیازمند راهکارهای اساسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای شهر همچنین به یادآوری طرح کوثر و تعهدات دوطرفه آن پرداخت و افزود: نباید اجرای پروژه‌های انتقال آب یا خطوط لوله به عنوان امتیاز یا منتی بر مردم اصفهان تلقی شود. مصور از مسئولان خواست بررسی‌های دقیق میدانی انجام دهند و به گزارش‌هایی که از سوی فعالان حوزه کشاورزی درباره تغییر مسیر رودخانه و اقدامات بالادستی منتشر شده، توجه جدی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد شرکت آب منطقه‌ای اصفهان را مورد نقد قرار داد و گفت: وجود هزاران حلقه چاه غیرمجاز در شهر نیازمند برخورد و سامان‌دهی جدی است.

مصور ابراز کرد: تمرکز بر چند چاه شهرداری در حالی که تعداد زیادی چاه بدون مجوز فعالیت می‌کنند، نشان‌دهنده ناهماهنگی و ضعف در مدیریت این بخش است.

وی با بیان اینکه دوره مسئولیت‌ها محدود است اما تعهدات مدیریتی پابرجا می‌ماند، خواستار پیگیری مداوم موضوعات آبی و زیست‌محیطی شد و گفت: اگر در سطح استان به نتیجه نرسیم، لازم است این مسائل در سطح ملی طرح و دنبال شود تا از تشدید آسیب‌ها و نارضایتی‌ها جلوگیری شود.

