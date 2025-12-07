۵۶ میلیارد به مالباختگان مجازی برخوار برگردانده شد

سرهنگ نعمت خلیلی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر بررسیها، کلاهبرداریها و برداشتهای اینترنتی غیرمجاز از جمله جرایمی است که اصلیترین دلیل وقوع آن عدم توجه کاربران به رعایت نکات امنیتی است.
وی افزود: طی ۲ ماه گذشته با تلاش شبانه روزی و اقدمات تخصصی پلیس فتا این فرماندهی، ۵۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال وجوهی که به صورت غیر مجاز از حسابهای تعدادی از شهروندان برداشت شده شده بود به حساب آنها بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار خاطرنشان کرد: مهمترین روش مجرمان سایبری در جرایم مالی فریب قربانیان و دریافت رمز دوم و اطلاعات کارت بانکی آنان است که کاربران باید از اعتماد بی جا و واگذاری اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس جداً خودداری کنند.
