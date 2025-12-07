به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد بهرامی در اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در ستاد انتظامی استان گلستان اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنیم به واسطه همه نعمت‌های مادی و معنوی، به ویژه نعمت بی‌نظیر و بی‌بدیل انقلاب اسلامی که ملت ایران را از اوج ذلت و حقارت به اوج بزرگی و عزت در دنیا رساند.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ضمن تقدیر از سردار دادگر فرمانده انتظامی گلستان در راستای برگزاری این همایش، گفت: امروز همه ما جمع شده‌ایم تا از کتاب معظم و بزرگ و بی‌نظیر آقا امیرالمؤمنین (ع)، یعنی نهج‌البلاغه تکریم و تعظیم کنیم.

وی افزود: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که طی اقدامی کاملاً هوشمند و هدفمند، برای دومین سال پیاپی، اولویت اول برنامه‌های خود را ترویج و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن و نهج‌البلاغه قرار دهد.

بهرامی ادامه داد: فراجا سازمانی پرماموریت و پرمشغله است که رسالت حساس تأمین نظم و امنیت را به عهده دارد؛ اما به برکت انقلاب اسلامی و نظام ولایی، اولویت اول انتظامی کشور از طرف فرمانده کل انتظامی، ترویج و تعمیق فرهنگ معارف قرآن و نهج‌البلاغه قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شده است.

وی گفت: ما اعتقاد داریم که اگر آحاد بشر به قرآن و معارف نهج‌البلاغه نیاز دارند، ما در مجموعه انتظامی بیشتر نیاز داریم؛ زیرا فراجا یک نیروی مسلح اجتماعی است که در بطن زندگی مردم قرار دارد و با زندگی آنان مماس است لذا اگر پلیس از لحاظ معنوی و بصیرتی در سطح قابل قبول و مطلوبی باشد، با روحیه جهادی و معنوی بهتر و بیشتری می‌تواند خدمت‌گذار صادق و بی‌منت برای مردم ما باشد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تاکید بر اینکه نهج البلاغه گنجینه‌ای بی نظیر در حوزه احکام و معارف دینی است، افزود: بالاترین منبع احکام اسلام بعد از قرآن در نهج البلاغه یافت می‌شود.

وی گفت: بالاترین تعابیر در مورد قرآن را از حضرت امیرالمومنین (ع) داریم بطوری که بیش از ۷۰ بار امیرالمومنین در نهج البلاغه از قرآن گفته است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه علما و بزرگان و دانشمندان ۲۱ وجه تشابه بین قرآن و نهج البلاغه را احصاء کرده اند، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین وجوه مشترک قرآن و نهج البلاغه این است که هردو کتاب یک کلام حکمت آمیز هستند، کلامی که عین حق و حقیقت است.

بهرامی افزود: امسال افتخار داریم که بیش از چهار هزار اثر در حوزه نهج‌البلاغه از سوی کارکنان، سربازان، خانواده‌ها و آحاد مردم به دبیرخانه ارسال شده است؛ این همایش‌ها ادامه خواهد داشت و اجلاس نهایی نهج‌البلاغه فراجا را در بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهیم کرد.