کلاهبردار ۴ میلیاردی فضای مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی، صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: این کلاهبردار ۳۰ ساله که با سرقت اطلاعات چهار هزار حساب بانکی در سایت های فیشینگ، اقدام به برداشت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از حساب های کاربران اینترنتی کرده بود، در عملیات پلیس فتای استان مرکزی شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در اوایل سال جاری، یک شهروند ساوه ای با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکواییه ای مدعی شد که مبلغی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی اش برداشت شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حین بررسی های اولیه و بعد از گذشت چند روز، فرد دیگری نیز با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که مشکل مشابهی برای او رخ داده و بر همین اساس، شکایتی ارائه داد و طی بررسی های تخصصی مشخص شد که برداشت ها از حساب این دو شهروند، به صورت ساماندهی شده انجام گرفته و احتمال برداشت های غیر مجاز از حساب های افراد دیگر نیز وجود دارد.

ملکی اظهار داشت: با کنکاش بیشتر روی موضوع، حدود ۱۵ سایت در این خصوص، با درگاه بانکی جعلی شناسایی شدند که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در این سایت ها با شگردهای مختلف، کاربران برای خرید یک محصول با قیمت بسیار پایین به طور مثال ده هزار ریال، به سمت درگاه جعلی بانکی هدایت می شدند که بلافاصله پس از ورود اطلاعات حساب توسط کاربران اینترنتی، داده های حساب جمع آوری و از حساب افراد به صورت غیرمجاز برداشت می شد.

ملکی خاطرنشان ساخت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا، فردی که اقدام به راه اندازی و فعالیت در این سایت های جعلی که اغلب غیراخلاقی نیز بودند می کرد، در یکی از استان های همجوار شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، تیمی از از کارآگاهان پلیس فتا به محل سکونت متهم اعزام شدند و کلاهبردار در خانه اش دستگیر شد و تعدادی تجهیزات رایانه ای نیز به دست آمدکه در بررسی تخصصی از این تجهیزات، مشخص شد که متهم اطلاعات بیش از چهار هزار حساب بانکی مربوط به شهروندان سراسر کشور را جمع آوری و ذخیره کرده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: متهم که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است، در اعترافات خود به برداشت غیرمجاز بیش از چهار میلیارد ریال از حساب های افراد اعتراف کرده و عنوان کرد که سه سال است در زمینه طراحی سایت های مختلف فعالیت دارد و با اطلاعاتی که در زمینه طراحی سایت های جعلی و استفاده از بدافزارهای جاسوسی داشته، کاربران را به استفاده از درگاه های بانکی جعلی هدایت کرده است.