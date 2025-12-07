درختان منطقه ۲ آماده فصل زمستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۲ تهران با بیان اینکه هرس و بازپیرایی شاخه‌های درختان هرساله باهدف رفع خطر شاخه‌های خشک، جلوگیری از اتصال با کابل‌های برق، حذف شاخه‌های بیمار و آفت‌زده و همچنین آراستگی درختان جهت ارتقای کیفیت، از سوی اداره فضای سبز منطقه انجام می‌شود گفت: حفظ و نگهداری از درختان سطح منطقه یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری در راستای حفاظت از محیط‌زیست و مناسب‌سازی سیمای بصری شهر است.

معاون شهردار منطقه ۲ افزود: با توجه به وجود بخش عمده شبکه بزرگراهی تهران در این منطقه، در راستای ارتقای ایمنی تردد در معابر و بزرگراه‌ها و کاهش آمار تصادفات، هرس درختان باهدف آشکارسازی تجهیزات ترافیکی و تابلوهای هدایت مسیر و دوربین‌های کنترل سرعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: چندین اکیپ از نیروهای متخصص واحدهای فضای سبز نواحی ۹ گانه در حال اجرای هرس درختان بزرگراه‌ها و بوستان‌ها هستند

طاهری بیان کرد: انجام عملیات هرس علاوه بر زیبایی بخشی به درختان و جلوگیری از ازدیاد آفات و افزایش طول عمر درختان، موجب آماده‌سازی دوره رشد جدید برای درختان و درختچه‌ها و مانع از شکسته‌شدن شاخه درختان در صورت بارش برف و باران خواهد شد