اجرای دوره یکسان سازی هرس درختان در پهنه غربی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام دهقانی: کارگاه یک روزه آموزش هرس اصولی و مناسب درختان نارون برای ۸۰ نفر از کارشناسان و مسئولین دفع آفات و مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز۱۲ منطقه تهران، با هدف ارتقای نگهداشت فضای سبز برگزار شد.

علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ضمن اعلام آموزش تخصصی کارشناسان ونیروهای اجرایی گفت : برنامه ریزی در خصوص مراقبت و نگهداشت صحیح فضای سبز این منطقه با حضورسیاوش یونسی ناظر گیاه پزشکی سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، در قالب کارگاه آموزشی یک روزه به صورت عملی روی درختان نارون انجام شد.

وی افزود : در این کارگاه افراد با موضوعاتی نظیر هدف از هرس ، تکنیک ها ، اصطلاحات ، روش های هرس کردن و زمان انجام آن آشنا شده و این کارگاه به منظور یکنواختی در انجام عملیات هرس درختان درمناطق، تبادل تجربیات و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان، افزایش نگهداشت فضای سبز و ارتقای زیبایی بصری شهر اجرا شد.