راعی: کارگروه مد و لباس کاشان تشکیل و راه اندازی می شود

مجتبی راعی در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت بالفعلسازی ظرفیتهای گسترده منطقه در حوزه تولید پوشاک و صنایع وابسته تأکید کرد و اظهار کرد: خواستار تشکیل و راه اندازی کارگروه شهرستانی مد و لباس هستیم.
وی با اشاره به وجود پتانسیلهای بالقوه در سطح شهرستان، شامل تولیدات تخصصی در کاشان ابراز کرد: ظرفیتهای صنعتی در روستای قهرود و همچنین خدمات گستردهای که توسط فعالان کاشانی در حوزه ماشینآلات پوشاک در پایتخت ارائه میشود، بر اهمیت ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از طراحان و تولیدکنندگان تأکید میشود.
فرماندار کاشان در تبیین اهمیت این موضوع تصریح کرد: با توجه به مطرح شدن موضوع تشکیل کارگروههای استانی در سطح ملی، اگر بتوانیم کارگروه مد لباس را در شهرستان کاشان پایهریزی کنیم، فعالیتهای مرتبط با جشنوارهها و سیاستهای کلی کشور در این حوزه بهتر محقق خواهد شد.
وی اهداف این سیاستگذاری را دووجهی دانست و گفت: نخست، تقویت فرهنگ عفاف و حجاب از طریق عرضه پوشاک متناسب با هویت ایرانی اسلامی و دوم، کمک به صنعت پوشاک کشور برای بینیاز شدن از واردات نتایج تشکیل این کارگروه است.
راعی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی در این بخش، میتواند از خروج گسترده ارز جلوگیری کند و اثربخشی چشمگیری در اقتصاد ملی داشته باشد.
وی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به وجود دانشگاه ملی مهارت و هنرستانهای تخصصی در حوزه طراحی و دوخت در کاشان، این رشته پتانسیل بالایی برای اشتغالزایی و درآمدزایی دارد و همزمان، به ترویج فرهنگ ملی و اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.
