ساروقیان: نساجی کاشان باید به سمت جهانی شدن حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل ساروقیان ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از پوستر جشنواره فردخت اظهار کرد: جشنواره ملی، فرهنگی و هنری «فردخت» فرصتی کم‌نظیر برای پیوند طراحی مدرن پوشاک با پارچه‌های سنتی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی کاشان در ابعاد ملی و بین‌المللی است.

وی ابراز کرد: این رویداد یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های کشور است که با هدفی متعالی برای طراحی و تولید پوشاک فاخر و در شأن بانوان ایرانی برگزار می‌شود.

شهردار کاشان با تأکید بر اهمیت جایگاه زن و پوشش در جامعه افزود: جشنواره فردخت فراتر از یک رویداد هنری، بستری است تا در کنار تکریم مقام زن، ظرفیت‌های مدیریت شهری و پتانسیل‌های غنی کاشان به جامعه معرفی شود. امیدواریم این جشنواره پله‌ای برای معرفی کاشان در سطح ملی و در آینده نزدیک در ابعاد جهانی باشد.

وی با اشاره به عنوان «شهر جهانی نساجی» خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دوره‌های اخیر جشنواره، ارتباط مؤثری میان هنر طراحی لباس و نساجی سنتی کاشان برقرار شده است. استفاده از پارچه‌های سنتی که با تاریخ و فرهنگ این شهر عجین شده‌اند، در بخش‌های طراحی و پژوهش جشنواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

ساروقیان بازگشت به اصالت‌ها را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: امروز اقبال عمومی در سطح جامعه به سمت بازگشت به هویت و اصالت‌های بومی است. در حوزه پوشاک نیز تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی با این اصالت‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه فرهنگی و حفظ هویت ما ایفا کند.

وی ادامه داد: رسالت این گونه جشنواره‌ها شناساندن فرهنگ غنی کشور و تشویق به استفاده از ظرفیت‌های بومی است. نساجی و پوشاک کاشان که شهرتی ملی و جهانی دارد، نمادی از این ظرفیت‌هاست که باید به سمت جهانی‌شدن حرکت کند.

دبیر شهر جهانی نساجی سنتی در پایان با دعوت از اقوام مختلف کشور برای حضور در این رویداد بیان کرد: با توجه به فراخوان ملی جشنواره، امیدواریم هنرمندان از سراسر کشور با پوشاک و طرح‌های بومی و منطقه‌ای خود در این جشنواره شرکت کنند. توسعه ابعاد این جشنواره بی‌تردید منجر به رونق اقتصادی، گردشگری و فرهنگی شهر کاشان و ارتقای سطح هنر نساجی کشور خواهد شد.