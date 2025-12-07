به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد کاظم موحدی آزاد، عصر یکشنبه در آیین افتتاح اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زنجان با قدردانی از تلاشهای کارکنان سازمان زندانها و مدیران قضایی استان، تأکید کرد: اجرای دقیق تکالیف قانونی و شرعی در حوزه رسیدگی به زندانیان، از اولویتهای دستگاه قضایی است.
وی حفظ کیان خانوادهها را از وظایف بنیادین نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت: یکی از مصادیق جدی این وظیفه، حمایت از خانواده زندانیان است و در این زمینه حمایتهای لازم انجام میشود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان زندانها با برنامههای فرهنگی، رفاهی، ورزشی، حرفهآموزی، خدمات درمانی و آموزشهای روانی و اجتماعی تلاش میکند شرایط اصلاح و بازگشت سالم زندانیان به جامعه را فراهم کند.
اصلاح و تربیت زندانیان را بر پایه اشتغال و مهارتآموزی
رئیس سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در ادامه با اشاره به اقدامات مختلف فرهنگی، قرآنی، اشتغال و حرفهآموزی در زندانها عنوان کرد: تحول در روح و اصلاح زندانیان مهمترین منشور در اقدامات سازمان زندانها است.
غلامعلی محمدی تصریح کرد: بالاترین تربیت بعد از آموزش، کار و فعالیت بوده و بر این اساس سازمان اصلاح و تربیت مجرمین بر پایه اشتغال و مهارتآموزی بنا نهاده شده است.
وی از اقدامات جاری در زندانهای استان به ویژه توجه به توسعه برنامههای حقوق شهروندی زندانیان و تلاش حداکثری برای افزایش رفاه خانواده زندانیان قدردانی کرد.
دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندانها یکشنبه از اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زنجان بازدید کردند.
