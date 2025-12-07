  1. استانها
لطفی: ۲۰ ورزشکار در تربت‌جام مسموم شدند

تربت جام- رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ تربت‌جام از مسمومیت ۲۰ ورزشکار بر اثر نشست گاز مونوکسید کربن در یکی از باشگاه‌های ورزشی در شهرستان تربت جام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۸:۰۷ امروز، ۱۶ آذرماه جاری، گزارشی مبنی بر مسمومیت جمعی با گاز مونوکسید کربن در یک باشگاه ورزشی به مرکز فوریت‌های ۱۱۵ اعلام شد که با توجه به حساسیت موضوع و تعداد بالای مصدومان، بلافاصله وضعیت اضطراری اعلام گردید.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ تربت‌جام افزود: تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های نصرآباد و کاریزنو به همراه یک دستگاه اتولانس (اتوبوس‌آمبولانس) از تربت‌جام به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای ۲۰ مصدوم آغاز کردند و افراد نیازمند به مراقبت‌های ویژه را به بیمارستان انتقال دادند.

لطفی با ابراز نگرانی جدی از افزایش حوادث گازگرفتگی با شروع فصل سرما، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به نقص فنی وسایل گرمایشی می‌تواند به قیمت جان شهروندان تمام شود. ضروری است که مدیران اماکن ورزشی و عمومی از سلامت سیستم‌های تهویه و استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

