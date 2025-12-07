به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۸:۰۷ امروز، ۱۶ آذرماه جاری، گزارشی مبنی بر مسمومیت جمعی با گاز مونوکسید کربن در یک باشگاه ورزشی به مرکز فوریتهای ۱۱۵ اعلام شد که با توجه به حساسیت موضوع و تعداد بالای مصدومان، بلافاصله وضعیت اضطراری اعلام گردید.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ تربتجام افزود: تیمهای عملیاتی از پایگاههای نصرآباد و کاریزنو به همراه یک دستگاه اتولانس (اتوبوسآمبولانس) از تربتجام به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: تکنسینهای اورژانس پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، اقدامات درمانی پیشبیمارستانی را برای ۲۰ مصدوم آغاز کردند و افراد نیازمند به مراقبتهای ویژه را به بیمارستان انتقال دادند.
لطفی با ابراز نگرانی جدی از افزایش حوادث گازگرفتگی با شروع فصل سرما، خاطرنشان کرد: بیتوجهی به نقص فنی وسایل گرمایشی میتواند به قیمت جان شهروندان تمام شود. ضروری است که مدیران اماکن ورزشی و عمومی از سلامت سیستمهای تهویه و استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی اطمینان حاصل کنند.
