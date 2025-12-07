  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

رزمایش دریایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی

رزمایش دریایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز رزمایش یک هفته‌ای مشترک نیروی دریایی این رژیم و ناوگان پنجم آمریکا خبر داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروی دریایی این رژیم رزمایشی یک هفته‌ای را با ناوگان پنجم آمریکا که مقر اصلی آن در بحرین است، آغاز کرده است.

رزمایش مشترک دریایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در حالی برگزار می شود که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی هم طی سخنانی گفت: ما برای یک جنگ غافلگیرانه آماده می‌شویم و باید در تمام جبهه‌ها در حالت آماده‌باش باشیم و مانورهای سالانه احتمال یک جنگ غافلگیرانه را شبیه‌سازی می‌کند.

«ایال زامیر» با طرح این ادعا که هرگز به حماس اجازه نخواهند داد خود را بازسازی کند، افزود: خط زرد در نوار غزه خط مرزی جدید است و در صورت نیاز از آن به عنوان خط هجوم هم استفاده خواهد شد.

      اگر غلطی کردند همراه با بهترین پایگاه را باید غرق بکنیم

