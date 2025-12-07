  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

آزادی ۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

آزادی ۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی

رسانه‌ها از آزادی ۵ اسیر فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی خبر داده و اعلام کردند که به‌علت مساعد نبودن وضع جسمانی، بلافاصله به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، منابع محلی از آزادی پنج اسیر فلسطینی از زندان های رژیم صهیونیستی خبر داده و اعلام کردند که حال آنها هنگام آزادی مساعد نبوده است.

بر اساس این گزارش، پنج اسیر فلسطینی بلافاصله پس از آزادی به بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه منتقل شدند و اسامی آنها به شرح زیر است:

۱. محمد عدنان محمد شحاده – ۳۳ ساله، اهل بیت لاهیا.

۲. سعید محمد حسن الغورانی – ۴۹ ساله، اهل شهر غزه.

۳. عمر حازم محمد المصری – ۱۹ ساله، اهل تل الهوی.

۴. احمد عبدالفتاح احمد الجبری – ۴۹ ساله، اهل خان یونس.

۵. کمال محمود ابو عمر – ۵۷ ساله، اهل بنی سهیلا.

