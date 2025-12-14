حماس: شهادت اسیر ۲۶ ساله فلسطینی به دست اشغالگران جنایتی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس با اشاره به شهادت اسیر جوان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی بیان کرد: شهادت «صخر احمد خلیل زعول»، اسیر ۲۶ ساله فلسطینی اهل شهرک حوسان در بیت‌لحم، در زندان عوفر رژیم صهیونیستی، جنایتی جدید است که به پرونده قطور رژیم اشغالگر در اعدام اسرا و کشتار آهسته آن‌ها از طریق شکنجه و سهل‌انگاری پزشکی اضافه می‌شود.

جنبش حماس اعلام کرد: ما ضمن تسلیت به مناسبت شهادت اسیر صخر زعول، تأکید می‌کنیم که این جنایت بازتاب‌دهنده سیاست رژیم اشغالگر در ادامه اعدام اسرا است.

این جنبش تأکید کرد: این جنایت جدید به پرونده سیاه جنایاتی افزوده می‌شود که رژیم اشغالگر علیه اسرای فلسطینی مرتکب می‌شود؛ جنایاتی که در سایه سیاست عمدی سهل‌انگاری پزشکی، شکنجه و رفتار وحشیانه اداره زندان‌ها با هدف شکستن اراده اسرا و خدشه‌دار کردن پایداری آن‌ها صورت می‌گیرد.

حماس، رژیم اشغالگر را مسئولیت کامل شهادت زعول دانست و درباره خطر رویکرد جنایتکارانه و رو به افزون علیه اسرا هشدار داد.

این جنبش تأکید کرد که این سیاست‌ها هرگز عزم و پایداری اسرا و مردمشان را درهم نخواهد شکست.