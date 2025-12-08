آماری تکان دهنده از جنایات اسرائیل علیه اسیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که شمار اسیرانی از غزه که در زندان‌های رژیم اشغالگر به شهادت رسیده اند به ۵۰ نفر رسیده است؛ افرادی که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر هویت آنها شناسایی شده است.

این مرکز با تأکید بر اینکه این آمار بیانگر عدد واقعی شهدا نیست، اعلام کرد که این ارقام در چارچوب موج گسترده بازداشت ها توسط ارتش اشغالگر به‌ دست آمده است؛ موجی که طی آن بیش از ۱۴ هزار شهروند از نوار غزه بازداشت شده‌اند و بازداشت‌ شدگان تحت شکنجه‌های گسترده و رفتارهای بسیار خشن قرار گرفته‌ اند.

بنابر اعلام این مرکز، صدها فرد بازداشت شده دیگر نیز وجود دارند که رژیم صهیونیستی همچنان اسامی آنان را پنهان کرده است و احتمال می‌ رود شمار زیادی از آنها بدون اعلام رسمی و در داخل مراکز بازداشت به شهادت رسیده باشند؛ امری که نشان می‌دهد رقم واقعی شهدا بسیار بیش از ۵۰ نفر شناسایی‌شده است.

مرکز مطالعات اسرای فلسطین تأکید کرد که اسرا در زندان های رژیم صهیونیستی در معرض انواع شکنجه‌ های ممنوعه بین‌المللی قرار دارند؛ از جمله شکنجه‌ هایی که در برخی موارد به حد تجاوز جنسی رسیده و نیز سهل‌انگاری پزشکی که موجب شهادت مجروحان و بیماران در داخل سلول‌ ها شده است.

این مرکز همچنین اعلام کرد که صدها پیکر تحویل طرف فلسطینی شده که آثار شکنجه شدید، اعدام میدانی، تیراندازی، خفگی و ضرب‌وجرح بر آنها مشهود بوده و حتی برخی پیکرها در حالی تحویل داده شده‌اند که دست بسته و چشم بسته بوده‌اند.

این نهاد بیان کرد که نظامیان صهیونیست تصاویر و ویدئوهایی منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده نقض آشکار قوانین و وجود چراغ سبز از سوی سطوح بالای رژیم برای ارتکاب این جنایت‌هاست.

مرکز مطالعات اسرا با اشاره به اعلام هویت سه شهید جدید، این موضوع را تأییدی بر تداوم سیاست ناپدیدسازی قهری در مراکز بازداشت مانند سدی تیمان، عوفر و منشه دانست و تأکید کرد که شمار واقعی شهدا احتمالاً بسیار فراتر از آمار رسمی اعلام‌شده است.