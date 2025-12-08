  1. استانها
متقاضیان حج تمتع در چهارمحال و بختیاری ثبت‌نام خود را قطعی کنند

شهرکرد- مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان حج تمتع در استان با مراجعه به سامانه my.haj.ir ثبت‌نام خود را تکمیل و قطعی کنند.

سعید محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت‌نام قطعی متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵ از روز گذشته در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، اظهار کرد: متقاضیانی که در ۱۰ روز نخست پیش ثبت‌نام موفق به بارگذاری اطلاعات در سامانه حج و واریز مبلغ پیش پرداخت شدند، می‌توانند ثبت‌نام خود را قطعی کنند.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه متقاضیان تا ۲۲ آذرماه فرصت دارند ثبت‌نام خود را قطعی کنند، ادامه داد: اگر پس از این مهلت، ظرفیت خالی در کاروان‌های استان باقی مانده باشد، طی فراخوانی از متقاضیان اولویت‌های بعدی برای ثبت‌نام تکمیل ظرفیت به‌صورت روزشمار دعوت خواهیم کرد.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه سهمیه استان چهارمحال و بختیاری برای اعزام به حج تمتع ۳۸۰ نفر خواهد بود، یادآور شد: متقاضیان حج تمتع با مراجعه به سامانه my.haj.ir می‌توانند فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل و قطعی کنند.

یادآور می‌شود، در حج تمتع سال ۱۴۰۴، ۴۶۵ زائر حج تمتع به همراه عوامل اجرایی از استان چهارمحال و بختیاری عازم سرزمین وحی شدند.

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      ایا نمیشود این هزینه حج را خرج چند خانوار مستمند کرد
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یک هفته است سایت my.haj.ir کار نمیکند کاش یکی بود جوابگو باشه

