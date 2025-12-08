معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تقویت سامانه بارشی از پسفردا، بارش باران و برف همراه با رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک برف در ارتفاعات و پدیده مه با کاهش دید در استان پیشبینی میشود.
وی افزود: فعالیت این سامانه در شهرستانهای کوهرنگ، اردل، فارسان، شمالغرب شهرکرد، غرب بن، غرب لردگان و کیار انتظار میرود و تا پایان هفته در همه مناطق استان بهویژه کوهرنگ، اردل، فارسان، لردگان، خانمیرزا، فلارد، کیار (شلمزار)، جنوب بروجن، شمالغرب شهرکرد و غرب بن گسترش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: اختلال در تردد و لغزندگی جادهها، آبگرفتگی معابر، جاریشدن رواناب، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، سیلابی و گلآلود شدن مسیلها، ریزش سنگ در جادهها، صاعقه و کاهش دید از مهمترین پیامدهای این سامانه بارشی است.
نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی خاص استان، رانندگان باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ همراه داشته باشند. همچنین دستگاههای امدادی و خدماترسان باید آمادهباش کامل داشته باشند تا در صورت وقوع حوادث، خدمات سریع ارائه شود.
وی اضافه کرد: این سامانه بارشی علاوه بر پیامدهای جوی، میتواند بر فعالیتهای کشاورزی و دامداری نیز اثرگذار باشد. کشاورزان و دامداران لازم است نسبت به حفاظت از محصولات و دامهای خود اقدام کنند تا خسارتهای احتمالی به حداقل برسد.
