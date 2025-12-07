معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان، روز گذشته هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی تصریح کرد: از ساعات ابتدایی روز دوشنبه این سامانه وارد استان می‌شود و جوی ناپایدار خواهیم داشت، اما انتظار می‌رود از اواخر وقت فردا تا روز پنجشنبه به‌طور متناوب شاهد بارش برف و باران و در مناطق مستعد بارش تگرگ باشیم.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: اگرچه انتظار می‌رود در اغلب نقاط استان به تناوب شاهد ناپایداری‌ها باشیم، اما شدت آن بیشتر برای شهرستان کوهرنگ خواهد بود.

نوروزی عنوان داشت: در هشدار هواشناسی توصیه شده است ضمن احتیاط در حین رانندگی، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود، همچنین انجام عملیات‌های کوهنوردی در این مدت ممنوع است.

وی یادآور شد: همچنین مردم نسبت به ایمن‌سازی سازه‌های سبک هم اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: طی ساعات گذشته در سردترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای آلونی، اردل و فارسان منفی ۳ درجه سانتی‌گراد، بروجن منفی ۷ درجه سانتی‌گراد، بن و کوهرنگ منفی ۵ درجه سانتی‌گراد، سامان صفر درجه سانتی‌گراد، شلمزار، مالخلیفه و لردگان منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد منفی ۹ درجه سانتی‌گراد و فرخشهر منفی ۴ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

نوروزی بیان داشت: بر همین اساس شهرکرد با ثبت کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین نقطه استان و سردترین مرکز استان در کشور معرفی شد.