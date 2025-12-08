نوسازی مبادی صادراتی و تخلیه انبارهای تملیکی خوزستان ضروری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی صبح امروز دوشنبه در جلسه پیگیری اجرای راهکارهای احصاء شده توسط شورایعالی پیشگیری در حوزه ثبت و ترخیص کالا در گمرکات، آخرین وضعیت چالشها و اقدامات انجامشده را تشریح کرد.
وی با اشاره به گستردگی مرزهای آبی و زمینی خوزستان و حجم بالای ترددهای تجاری در گمرکات استان اظهار کرد: به دلیل تنوع مسیرهای ورودی و فرعی، استان نیازمند رویکردی پیشگیرانه و تقویتشده در مبارزه با قاچاق است.
پورسلیمی افزود: در ماههای اخیر بررسی دقیقی از عملکرد دستگاهها صورت گرفت تا میزان اجرای وظایف قانونی و موانع موجود بهصورت شفاف احصاء شود.
معاون پیشگیری دادگستری با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی حوزه گمرک، فرسودگی سیستمهای نظارت الکترونیک و کمبود دستگاههای اسکنر را از چالشهای اصلی مبادی ورودی و خروجی استان عنوان کرد و گفت: تسریع در راهاندازی دستگاههای ایکسری در گمرک چذابه، شلمچه و خرمشهر ضروری است؛ این اقدام سرعت کنترل محمولهها را افزایش داده و در کاهش تخلفات و جلوگیری از عبور کالای قاچاق نقش مؤثری ایفا میکند.
پورسلیمی با اشاره به گزارش پلیس در خصوص مسیرهای جانبی پرخطر در برخی شهرستانها، توضیح داد: تحلیلها نشان میدهد این مسیرها همچنان مستعد سوءاستفاده برای عبور کالای قاچاق هستند؛ بنابراین انسداد هوشمند این محورها و بهرهگیری از فناوریهای هشدار سریع در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت انبارهای اموال تملیکی پرداخت و گفت: تعیینتکلیف فوری کالاهای موجود در این انبارها برای جلوگیری از انباشت، کاهش هزینهها و رفع زمینههای سوءاستفاده ضروری است و با همکاری دستگاههای مرتبط دنبال میشود.
پورسلیمی افزود: پیشگیری زمانی اثرگذار خواهد بود که نگاه سیستمی، دقیق و شفاف بر روندها حاکم باشد. هرچه سامانهها بهروزتر و هماهنگی میان گمرک، پلیس، تعزیرات و سایر بخشها بیشتر شود، امکان بروز تخلفات کاهش مییابد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل تجهیزات ایکسری، نوسازی مبادی صادراتی و ساماندهی اموال تملیکی، روند کاهش جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز در خوزستان سرعت بیشتری پیدا کند و امنیت اقتصادی استان تقویت شود.
