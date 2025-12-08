۴ تن برگ درخت در گلپایگان جمع آوری شد

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به افزایش حجم برگ ریزی درختان در فصل پاییز، اظهار کرد: برنامه جمع آوری به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر اجرا می‌شود، روزانه حدود ۴ تن برگ از سطح شهر توسط ۵۰ نفر از نیروهای پرتلاش خدمات شهری جمع‌آوری و منتقل می‌شود.

وی افزود: این فعالیت گسترده با بهره‌گیری از ۱۲ دستگاه خودروی عملیاتی شامل نیسان، ایسوزو، کمپرسی و تراکتور انجام می‌گیرد.

مهاجری یادآور شد: پیش از آغاز بارندگی‌ها، عملیات لایروبی کامل جوی‌ها، نهرها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در تمامی مناطق شهری به پایان رسیده و در کنار آن، جاروهای مکانیزه نیز به‌صورت مداوم مسئولیت پاک‌سازی خیابان‌ها و پیاده‌روها را بر عهده دارند.

شهردار گلپایگان گفت: این مجموعه اقدامات، از جمله سنگین‌ترین عملیات‌های فصلی مدیریت شهری به شمار می‌آید و تمامی نیروهای خدمات شهری با حداکثر توان و بدون کوچک‌ترین وقفه، در حال فعالیت هستند تا از بروز آب‌گرفتگی و مشکلات ناشی از انباشت برگ‌ها در زمان بارندگی جلوگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: زحمات ارزشمند و تلاش خستگی‌ناپذیر این نیروهای خدوم، علاوه بر ارتقای سطح بهداشت و ایمنی شهری، سبب شده گلپایگان در نگاه گردشگران و مسافران به‌عنوان یکی از تمیزترین و منظم‌ترین شهرهای کشور شناخته شود؛ دستاوردی که نتیجه همدلی، تلاش و مسئولیت‌پذیری مجموعه خدمات شهری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.