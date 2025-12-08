کرکس زخمی در باشت نجات یافت؛تلاش برای پایان درمان و بازگشت به طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بهله کرکس «دال» زخمی که با آسیب‌دیدگی شدید در ناحیه بال به اداره حفاظت محیط زیست باشت تحویل داده شده بود، پس از معاینه و تیمار تخصصی در مرکز دامپزشکی شهرستان باشت به وضعیت پایدار رسید.

در این رابطه مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این اقدام، نمونه‌ای از همکاری موفق میان دامپزشکی و محیط زیست است که در راستای حفظ سلامت و رفاه جانوری صورت گرفته است زیرا تلاش ما این است که علاوه بر درمان پرندگان آسیب‌دیده، به زیستگاه طبیعی آنها نیز کمک کنیم.

کرم چهارلنگ با بیان اینکه این بهله دال پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست، تحت تصویربرداری و بررسی‌های اولیه قرار گرفت‌، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد که بال چپ پرنده به دلیل اصابت چندین ساچمه دچار آسیب جدی شده و نیاز به درمان ویژه دارد که در این زمینه با هماهنگی اداره محیط زیست و کادر دامپزشکی، اقدامات لازم برای درمان انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت هم گفت: حال عمومی پرنده پس از معاینات بالینی مساعد است.

دکتر رنجبر قراچه تصریح کرد: این دال آسیب‌دیده از هوشیاری مناسبی برخوردار بوده و تغذیه‌ی آن نیز رضایت‌بخش است.

وی ادامه داد: روند بهبودی این پرنده امیدوارکننده است و پیش‌بینی می‌شود که پس از تکمیل دوران نقاهت به زیستگاه طبیعی خود بازگردد.