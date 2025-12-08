فراخوان کنگره بین المللی میراث علمی علمای کربلا در قرن دوازدهم هجری

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین‌المللی «میراث علمی علمای کربلا در قرن دوازدهم هجری» با هدف احیای میراث علمی، معرفی عالمان کمتر شناخته شده، و بررسی آثار و نسخه‌های خطی مربوط به این دوره، در روزهای ۱۳ و ۱۴ ذی‌القعده ۱۴۴۷ ه. ق (۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ه. ش) در حرم مطهر حضرت ابالفضل العباس (علیه‌السلام) برگزار می‌شود.

این کنگره در ۱۳ و ۱۴ ذی القعده ۱۴۴۷ (۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر مقدس کربلا، حرم ملکوتی حضرت ابالفضل العباس (علیه السلام)، سالن همایش‌های امام حسن (علیه السلام) برگزار می‌گردد.

اهداف کنگره

۱. گسترش شناخت علمی پیرامون آثار و دستاوردهای علمی علمای کربلا در قرن دوازدهم هجری.

۲. برجسته‌سازی هویت علمی و نقش علمای کربلا در پیشرفت علوم عقلی و نقلی و احیای علوم اسلامی، مانند علوم قرآن، فقه، اصول و …

۳. ایجاد یک بستر مشترک برای تبادل آرا و طرح‌ها به منظور تقویت احیا و توثیق میراث.

۴. معرفی علمای کربلا به ویژه علمای ناشناخته قرن دوازدهم هجری.

۵. شناسایی و معرفی نسخه‌های خطی میراثی مرتبط با علمای این دوره.

محورهای کنگره:

۱. علوم قرآن و تفسیر

۲. حدیث و رجال

۳. فقه و اصول

۴. منطق، فلسفه و کلام.

۵. تاریخ و سیره.

۶. فهرست‌ها، کتاب‌شناسی و اجازات.

۷. نسخه‌های خطی علمای کربلا در قرن دوازدهم هجری.

شرایط مشارکت:

۱. پژوهش باید مطابق با روش‌شناسی متقن پژوهش‌های علمی باشد و اصول علمی در نگارش مقالات و مستندسازی (ارجاع‌دهی) منابع در آن رعایت گردد.

۲. تمامی منابع و مآخذ باید با استفاده از شماره‌های پانویس در انتهای هر صفحه مشخص شوند، با رعایت کامل موازین علمی مستندسازی. همچنین، مقاله باید شامل فهرست کامل منابع و مآخذ باشد که دربرگیرنده نام کتاب، نام مؤلف، نام محقق، نام ناشر، محل نشر، شماره و نوبت چاپ و سال نشر باشد. در صورت وجود منابع و مآخذ خارجی، فهرست آن‌ها باید به‌صورت جداگانه از فهرست منابع عربی تنظیم شود، و در تهیه هر دو فهرست، ترتیب الفبایی اسامی کتب یا مقالات مجلات رعایت گردد.

۳. مقاله باید به یکی از دو زبان عربی یا انگلیسی نوشته شده باشد.

۴. مقاله نباید قبلاً منتشر شده باشد، یا بخشی از یک اثر دیگر باشد، یا در کنفرانس یا رویداد علمی قبلی ارائه شده باشد و یا همزمان به هیچ مرجع دیگری برای نشر ارسال شده باشد.

۵. مقاله باید در چهارچوب محورهای اعلام‌شده (توسط برگزارکننده) باشد.

۶. متن‌های تحقیق‌شده از نسخ خطی، در صورتی پذیرفته می‌شوند که بر اساس روش‌های تصحیح متداول و شناخته‌شده انجام شده باشند، و باید شامل یک مقدمه (تحقیق / پژوهش) باشند که در آن، محقق، روش کار، مشخصات نسخه‌های خطی مبنا و منابع آن‌ها را شرح داده باشد. همچنین، نسخه‌های خطی مبنای تحقیق باید به صورت کامل همراه با مقاله ارسال گردند.

۷. مقالات علاوه بر برنامه استعلام و بررسی سرقت ادبی الکترونیکی، تحت داوری کمیته علمی قرار خواهند گرفت، مشروط بر آنکه میزان مشابهت (سرقت ادبی) از ۲۰٪ فراتر نرود.

۸. مقاله باید به صورت تایپ شده روی کاغذ A4 و در یک نسخه فیزیکی به همراه لوح فشرده (CD) ارائه شود. حجم مقاله باید بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه باشد، و با فرمت Word و قلم Simplified Arabic آماده شده باشد. صفحات باید دارای شماره‌گذاری متوالی باشند. همچنین، امکان ارسال مقاله از طریق ایمیل یا تلگرام، واتس آپ و ایتا که در زیر ذکر شده است.

۹. ارائه چکیده مقاله به دو زبان عربی و انگلیسی. حجم چکیده باید حداکثر (۳۵۰) کلمه باشد.

۱۰. صفحه اول تحقیق باید شامل عنوان پژوهش، نام پژوهشگر، محل کار، شماره تماس و آدرس ایمیل باشد؛ با رعایت این نکته که نام پژوهشگر یا پژوهشگران نباید در متن اصلی و بدنه پژوهش ذکر شود.

۱۱. یک نسخه خلاصه از سوابق علمی (رزومه یا CV) پژوهشگر به همراه یک قطعه عکس شخصی باید ضمیمه مقاله شده و به یکی از آدرس‌های زیر ارسال گردد:

ایمیل: altrathmjlt@gmail.com

تلگرام یا واتس‌اپ: ۹۶۴۷۷۷۲۹۲۶۱۳۲۷+

آی‌دی ایتا: @Akbarishahroodi

ملاحظات:

۱. آخرین مهلت دریافت چکیده‌ها: تا پایان سال میلادی ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴)

۲. آخرین مهلت دریافت مقالات کامل: ۱۰ اسفند ۱۴۰۴.

۳. مجموعه‌ای از مقالات پذیرفته شده برای ارائه در جلسات کنگره انتخاب خواهند شد.

۴. کنگره متعهد به میزبانی از پژوهشگرانی است که مقالاتشان پذیرفته شده است. اگر بیش از یک پژوهشگر در نگارش یک مقاله پذیرفته‌شده مشارکت داشته باشند، میزبانی تنها شامل یک پژوهشگر خواهد بود.

۵. کنگره متعهد به تأمین بلیط رفت و برگشت، اقامت و پذیرایی برای پژوهشگرانی است که مقالاتشان از خارج از عراق پذیرفته شده باشد، و این خدمات فقط شامل یک پژوهشگر خواهد بود اگر مقاله مشترک باشد.

۶. «مرکز تراث کربلا» حق نشر مقالات را به صلاحدید خود دارد و مقالات رد شده به صاحبانشان بازگردانده نخواهد شد.

۷. به پژوهشگرانی که مقالاتشان پذیرفته شود، هدایای نقدی شایسته‌ای اهدا خواهد شد؛ و در صورتی که مقاله مشترک باشد، پاداش تنها به یک پژوهشگر تعلق می‌گیرد.