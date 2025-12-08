  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ اعلام شد

اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ که از ۲۲ آذر تا ۲۷ آذر در سراسر کشور برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ که صبح امروز با حضور مهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم و عبدالحسین بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی برگزار شد، اسامی روزهای هفته پژوهش به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۲۲ آذر ماه: پژوهش و فناوری زمینه‌ساز استقلال و خودکفایی

یکشنبه ۲۳ آذرماه: مدرسه بنیان پژوهش و فناوری

دوشنبه ۲۴ آذرماه: همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت پیشران اقتدار ملی

سه شنبه ۲۵ آذرماه: پژوهشگران و فناوران سرمایه‌های آینده‌ساز

چهارشنبه ۲۶ آذرماه: آینده روشن با اندیشمندان جوان

پنج شنبه ۲۷ آذرماه: وحدت حوزه و دانشگاه هم افزایی برای وفاق ملی

کد خبر 6681749
سعدانه طباطبایی نیا

