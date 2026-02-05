اکبری: تلاش ما در انتخابات شوراها وحدت حداکثری است

مجتبی اکبری سخنگوی جبهه شریان در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به آخرین برنامهریزیها در خصوص انتخابات شوراهای شهر اظهار کرد: ما در مجموعه جبهه شریان با این باور جدی فعالیت میکنیم که همه اجزای جریان انقلابی باید در کنار یکدیگر جمع شوند تا تحقق آرمانهای نظام و انقلاب در مدیریت شهری به شکل منسجم و مؤثر نمود پیدا کند. از همین رو، بهطور جدی به دنبال ایجاد اتحاد و وحدت در جبهه انقلاب هستیم و برای تحقق آن تلاش میکنیم.
وی تأکید کرد: هدف ما شکلگیری یک مدیریت شهری نظاممند، برنامهمحور و تحولگراست تا بتوانیم بهدرستی حق مردم را ادا کنیم. در این مسیر با گروهها و تشکلهای مختلف جبهه انقلاب در حال گفتگو هستیم و خوشبختانه در اصول اساسی همچون پایبندی به نظام، انقلاب و ولایت فقیه اشتراک نظر کامل وجود دارد.
سخنگوی جبهه شریان اختلافنظرها بیشتر در شیوه اجرا و نحوه خدمترسانی به مردم است؛ اینکه چگونه میتوان با برنامهریزی دقیقتر و رویکردی تحولی، کیفیت خدمات شهری را ارتقا داد. برای رسیدن به این جمعبندیها جلسات متعددی برگزار شده و انشاءالله در زمان مناسب نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
اکبری در رابطه با این احتمال که ممکن است نیروهای انقلابی برای شورای شهر تهران به یک لیست واحد برسند؛ گفت: اگر بخواهیم با قطعیت از لیست واحد سخن بگوییم، شاید در مقطع فعلی زود باشد، اما تلاش ما این است که تعداد لیستهای جبهه انقلاب به حداقل ممکن برسد و ترجیحاً به یک لیست مشترک ختم شود. مسیر گفتگو همچنان ادامه دارد و هدف نهایی ما رسیدن به همین وحدت حداکثری است.
وی بر ممنوعیت سهمخواهی در لیستهاست تأکید کرد و افزود: چه در ترکیب نامزدها و چه در مباحثی مانند تعیین شهردار از پیش. اولویت نخست ما افزایش مشارکت مردمی و حضور حداکثری پای صندوقهای رأی است. مسائل بعدی باید پس از انتخابات و در چارچوب برنامهمحوری بررسی شود، نه بر اساس شرطگذاریهای سیاسی.
سخنگوی جبهه شریان اعلام کرد: ما بهدنبال تدوین یک برنامه تحولی برای مدیریت شهری هستیم تا بتوانیم خدمترسانی مؤثرتر و عادلانهتری به مردم داشته باشیم.
اکبری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری تناسبی انتخابات شورای شهر تهران و حضور جریانهای مختلف اداره شهر را دشوار میکند؟ گفت: اگر شورای شهر مسئلهمحور عمل کند و مسائل کلان تهران را بهدرستی بشناسد و برای آنها راهکارهای دقیق، خلاقانه و نوآورانه ارائه دهد، این راهکارها باید در قالب مصوبات منسجم به شهرداری ابلاغ شود تا اجرا گردد. در این صورت، نقش شورا در سیاستگذاری و نظارت مشخص خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اما اگر شورا وارد فضای سهمخواهی شود و بخواهد مدیریت مناطق شهری را میان جریانهای سیاسی تقسیم کند، طبیعتاً نظارت تضعیف شده و اختلافات افزایش مییابد؛ همان چیزی که امروز نیز در برخی مواقع شاهد آن هستیم. اداره موفق شهر نیازمند برنامهمحوری و پرهیز از دعواهای سیاسی است.
