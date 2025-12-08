به گزارش خبرنگار مهر، مجید شایسته ظهر دوشنبه در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماریهای تنفسی در خراسان جنوبی بیان کرد: موضوع بیماریهای تنفسی امروز نهتنها در استان ما بلکه در سطح کشور و جهان به مسئلهای جدی تبدیل شده است، چراکه سرعت گسترش آنها نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: این بیماری معمولاً با شروع ناگهانی تب، درد عضلانی و سردرد آغاز میشود و بسیاری از بیماران حتی ساعت شروع علائم را ذکر میکنند.
شایسته ادامه داد: سیر بیماری بین دو تا هفت روز است و بیشتر بیماران بدون نیاز به درمان ویژه بهبود مییابند، هرچند ممکن است برخی علائم مانند بدندرد برای مدتی ادامه داشته باشد.
شایسته با اشاره به اینکه هسته اولیه انتشار ویروس در اغلب موارد در کانونهای تجمع چون مدارس شکل میگیرد، گفت: پس از درگیری دانشآموزان، بیماری به خانوادهها منتقل شده و در هفتههای بعد افراد بزرگسال و سالمند را نیز مبتلا میکند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: سرعت انتشار بیماری در یک تا دو هفته گذشته در سطح استان بسیار بالا بوده است، بهگونهای که تقریباً همه مراکز تجمعی از جمله مدارس، خوابگاهها، دانشگاهها و خانوادهها درگیر شدند.
شایسته با بیان اینکه راه انتقال ویروس در فضاهای بسته بیشتر از طریق قطرات ناشی از عطسه و سرفه است و تماس با سطوح آلوده نیز نقش مهمی در انتقال دارد، افزود: در محیطهای شلوغ و دارای تهویه نامناسب مانند اتوبوس و خوابگاه، انتقال میتواند از طریق ذرات معلق در هوا نیز رخ دهد.
گروههای در معرض خطر آنفلونزا
شایسته تأکید کرد: اگرچه افراد دارای سیستم ایمنی سالم معمولاً با عارضه شدید مواجه نمیشوند، اما سالمندان، کودکان زیر پنج سال، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای (ریوی، کلیوی، متابولیک بهویژه دیابت)، افراد دچار نقص ایمنی، ساکنان مراکز مراقبتی، کارکنان حوزه سلامت، زنان باردار و افراد مبتلا به چاقی مفرط در معرض خطر بیشتر هستند و باید توجه ویژهای به آنان داشت.
وی در مورد واکسن آنفلونزا گفت: این واکسن ایمنی صددرصد ایجاد نمیکند اما برای گروههای پرخطر بسیار ضروری است.
نقش مؤثر مدارس در چرخه انتقال
شایسته اعلام کرد: به دلیل تماس نزدیک، ازدحام بالا، تهویه ناکافی و رعایتنشدن کامل بهداشت دست، مدارس و بهویژه مهدکودکها و مقاطع ابتدایی یکی از مهمترین کانونهای انتقال ویروس محسوب میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: ۱۶ درصد مراجعان سرپایی در هفته دوم آذر ماه دارای علائم شبه آنفلوآنزا بودهاند و البته باید به این نکته اشاره کرد که موارد بستری با علائم تنفسی در کشور اندکی کاهش داشته است.
وی افزود: در استان خراسان جنوبی از نیمه آبانماه وارد پیک شدیم و جزو استانهایی بودیم که سریعتر از سایر مناطق درگیر شدند البته با وجود افزایش تعداد نمونهگیری، میزان مثبت شدن تستها در سه روز اخیر روند کاهشی داشته است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در مورد آنفلونزا از ابتدای سال جمع نمونههای مثبت نسبت به نمونههای گرفته شده ۲۱.۵ درصد است.
۲۵۳ مورد نمونه مثبت کرونا از ابتدای سال
شایسته همچنین در مورد مبتلایان به ویروس کرونا در خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۲۶۹ مورد نمونه کرونا در استان انجام شده که تنها ۲۵۳ مورد مثبت بوده و درصد مثبتها کاهشی است و همچنان کمتر از یک درصد گزارش میشود.
وی با اشاره به مجموعه اقدامات انجامشده دانشگاه علوم پزشکی در کنترل ویروسهای تنفسی توضیح داد: برگزاری دورههای آموزشی برای پزشکان و کادر درمان در ابتدای آبانماه، تقویت نظام مراقبت و پایگاههای دیدهبانی سرپایی و بستری، افزایش ظرفیت آزمایشگاهی برای شناسایی سویههای ویروسی، تأمین واکسن و داروهای مورد نیاز از طریق وزارت بهداشت و شبکه توزیع استانی رصد و تحلیل غیبت مدارس، گزارش درمانگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت و.. از جمله اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
معاون بهداشتی دانشگاه با قدردانی از کارشناسان شبکه بهداشت استان، گفت: روند فعلی نشاندهنده کاهش تدریجی موارد مثبت در خراسان جنوبی است و امیدواریم با تداوم همکاری مردم، رعایت پروتکلهای بهداشتی و مدیریت مناسب، شاهد کنترل پایدار موج بیماری باشیم.
شایسته همچنین در زمینه ویروس اچ آی وی اظهار کرد: بر اساس آمارهای جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۴۰.۸ میلیون نفر در جهان با اچآیوی زندگی میکنند و پیشرفت داروها باعث شده بسیاری از مبتلایان بتوانند مشابه افراد عادی، زندگی طبیعی داشته باشند.
وی افزود: در کنار آمارهای جهانی، باید توجه داشت بسیاری از آمارهای کشوری ماهیت تخمینی دارند، زیرا مانند سایر بیماریها با پدیده «کوه یخ» مواجه هستیم؛ یعنی بخشی از مبتلایان شناسایی نمیشوند و در جامعه حضور دارند.
اشارهای به آمار مبتلایان به HIV
شایسته با اشاره به آخرین آمارهای ثبتشده در کشور در مورد ویروس HIV بیان کرد: ۴۱ هزار و ۵۰۹ نفر تخمین موارد ابتلا به HIV ، ۲۵ هزار و ۸۷۰ نفر موارد زنده شناساییشده، ۲۱ هزار و ۱۲۷ نفر تحت مراقبت فعال و ۲۳ هزار و ۹۷۱ مورد فوت ثبتشده تا شهریور ۱۴۰۴ ثبت شده است
وی گفت: با وجود افزایش تشخیص در کشور، همچنان بخش قابل توجهی از مبتلایان برای مراقبت فعال مراجعه نمیکنند و این مسئله یکی از چالشهای مهم برنامه ملی مبارزه با HIV است.
وی با اشاره به موفقیت استان در پیشگیری از انتقال اچآیوی از مادر به کودک اظهار کرد: در سه سال اخیر، هشت مادر مبتلا در استان تحت مراقبت قرار گرفتند و همه نوزادان متولد شده کاملاً سالم بودهاند و این موفقیت نتیجه تلاش تیمهای تخصصی زنان، مامایی و مراقبتهای اچآیوی است.
شایسته با اشاره به کمپین «من هم تست میدهم» که از ۱۵ آبان تا ۲۰ آذر برگزار میشود، گفت: شرکت فعال کارکنان نظام سلامت در این کمپین، مردم را به انجام تست ترغیب میکند.
۱۰ بیمار تحت مراقبت HIV در خراسان جنوبی
وی تأکید کرد: تست اچآیوی تنها چند دقیقه زمان میبرد و تمام خدمات تشخیصی و درمانی نیز کاملاً محرمانه و رایگان ارائه میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در ادامه با ارائه آمارهای استانی گفت: در حال حاضر ۱۰ بیمار مبتلا در استان بهصورت فعال تحت مراقبت هستند که چهار نفر آنان زن و ۶ نفر مرد هستند و از میان آنان، هشت نفر از طریق رابطه جنسی مبتلا شدهاند و دو مورد نیز علت ابتلا نامشخص بوده است.
