هدایتی: ۱۹۵ بیمار HIV مثبت در کاشان و آران و بیدگل شناسایی شدند

مهرداد هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۱۹۵ بیمار HIV مثبت شناسایی شده است، اظهار کرد: از این بین ۳۴ نفر زن و ۱۶۱ نفر مرد هستند.
وی با بیان اینکه اکثر مبتلایان در سالهای گذشته از راه اعتیاد تزریقی مبتلا شدهاند، ابراز کرد: طی سالهای اخیر بیشتر مبتلایان از راه جنسی بوده است که مثلاً زن از شوهر و یا بالعکس مبتلا به این ویروس شدهاند.
پزشک مسئول مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ مبتلایان زنده در کاشان و آران و بیدگل وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد ۷۴ نفر تحت پوشش ما هستند که از این تعداد ۶۶ بیمار مبتلا به HIV افرادی هستند که بار ویروس در خون آنها صفر شده است یعنی احتمال انتقال در آنها صفر است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین ابتلاء در بین سنی ۲۰ تا ۴۵ سال است، گفت: مسنترین فرد مبتلا به HIV مثبت در سطح دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۷۵ و کم سن ترین ۱۴ ساله است.
هدایتی با اشاره به اینکه یکی از راههای انتقال ویروس HIV از راه مادر به جنین است، خاطرنشان کرد: در طول این سالها ما سه مورد داشتهایم که ویروس از طریق مادر به نوزاد منتقل شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طی چند سال اخیر ۱۱ نوزاد از مادر مبتلا به HIV مثبت به دنیا آمدهاند که همه ۱۱ نوزاد کاملاً سالم و هیچ اثری از ویروس در بدن آنها نبوده است چراکه مراقبتهای لازم مشاورهای و پزشکی از مادران در دوران بارداری و پیش از آن در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است.
پزشک مسئول مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: سه نوزاد HIV مثبت هم مربوط به سالهای گذشته بوده است که اطلاع رسانی و پویشهای اجتماعی درباره اطلاع رسانی مبتلایان به HIV کم بوده است و خوشبختانه با اقدامات خوب رسانهای در سالهای اخیر همانطور که گفته شد هیچکدام از نوزادان متولد شده از مادران HIV مثبت به این ویروس مبتلا نشدهاند.
