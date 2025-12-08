  1. سیاست
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به مسکو

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صدر هیئت پارلمانی، برای شرکت در اجلاس مجمع پارلمان‌های سازمان امنیت جمعی، به مسکو سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صدر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در اجلاس مجمع پارلمان‌های سازمان امنیت جمعی، با استقبال کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه، وارد مسکو شد.

سرپرست هیئت پارلمانی کشورمان در اجلاس مجمع پارلمان‌های سازمان امنیت جمعی، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص اوضاع امنیتی منطقه و نقش پارلمان‌ها در همگرایی در راستای مقابله با اقدامات یکجانبه‌گرایانه آمریکا را تبیین خواهد کرد.

سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی–سیاسی متشکل از روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است که از سال ۲۰۰۲ بر اساس پیمان امنیت جمعی فعالیت خود را آغاز کرده است.

هدف اصلی این سازمان تأمین امنیت مشترک میان کشورهای عضو است، به این معنا که هرگونه حمله به یکی از اعضا، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود.

این سازمان، هماهنگی سیاست‌های دفاعی، برگزاری رزمایش‌های مشترک، تشکیل نیروهای واکنش سریع و مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر را بر عهده دارد و دفتر مرکزی این سازمان در مسکو قرار دارد.

زهرا علیدادی

