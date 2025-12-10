عزیزی: امنیت ایران و روسیه در هم تنیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی که با هدف شرکت در هجدهمین مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و توسعه مناسبات پارلمانی با کشور روسیه به مسکو سفر کرده است، همراه با کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو و فرشاد ابراهیم پور، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه روز چهارشنبه در دومای دولتی حضور یافت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آغاز این دیدار پیشاپیش سالروز میلاد حضرت عیسی (ع) را تبریک گفت و با اشاره به روند توسعه مناسبات ایران و روسیه، بر اهمیت رایزنی‌های پارلمانی در این راستا تأکید کرد و گفت: نگاه ما به شرق به ویژه به کشور دوست و متحد یک نگاه راهبردی و بلندمدت و برگرفته از اندیشه‌های بلند رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای منافع و مصالح ملت ماست.

وی خاطرنشان کرد: روابط ایران و روسیه در طول سالیان گذشته رو به گسترش بوده است و ما متحد استراتژیک یکدیگر بوده‌ایم، از این رو، مناسبات دو کشور، رابطه‌ای مقطعی و تاکتیکی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: ایران و روسیه فارغ از تحولات بین‌المللی در مسیر توسعه و عمق‌بخشی به مناسبات گام بر می‌دارند.

وی افزود: روابط ایران و روسیه متأثر از مؤلفه‌های فراوانی همچون همسایگی در خزر و تهدیدات مشترک است و این ویژگی‌ها، امکان توسعه این مناسبات در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است.

عزیزی با اشاره به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران و روسیه، گفت: امروز امنیت کشورهای ما در هم تنیده است و روابط خصمانه غرب و برخی اقدامات در زمینه تحریم کشورهای ما، اهمیت توسعه مناسبات دو کشور را بیش از پیش افزایش داده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: ایران و روسیه نباید اجازه دهند که مناطق پیرامونی ما دچار تغییرات ژئوپلیتیک شود و انتظار داریم که طرف روسی نیز در مسیر جلوگیری از چنین تغییراتی در منطقه قفقاز و آسیای میانه گام بردارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر توسعه همه‌جانبه روابط ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم ظرفیت همکاری‌های دو کشور را به حوزه‌های سیاسی و امنیتی خلاصه نکنیم.

اسلوتسکی: گسترش حمل و نقل کالا با فعال شدن کریدور شمال – جنوب

رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار با تأیید سخنان عزیزی در زمینه لزوم تقویت همه‌جانبه روابط دو کشور در همه عرصه‌ها گفت: همکاری ایران و روسیه به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان تقویت می‌شود.

لئونید اسلوتسکی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه از مهرماه ۱۴۰۴ گفت: اجرایی شدن کامل ظرفیت‌های کریدور حمل و نقل شمال – جنوب، تحریم‌های غیرقانونی غرب علیه کشورهای ما را بی‌اثر می‌کند.

این قانونگذار روس یادآور شد: کریدور شمال – جنوب قرار است جایگزینی برای کانال سوئز و دریای سیاه در ترانزیت بین‌المللی باشد و کالاها در مسیر هند، ایران، روسیه و اروپا در مدت زمان کمتری جابجا شوند و در مجموع می‌توان گفت که فعال‌سازی این کریدور به نفع کشورهای ما است.

رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه با اشاره به موافقت‌نامه تهران و مسکو برای احداث خط ریلی رشت – آستارا به عنوان حلقه مفقوده بخش ریلی مسیر غربی کریدور شمال – جنوب، ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن سریع‌تر این طرح، زمینه گسترش حمل و نقل کالا در این مسیر فراهم شود.

اسلوتسکی همچنین مذاکرات و توافقات اولیه درباره صادرات گاز روسیه به ایران را یادآور شد و خاطرنشان کرد که اجرای این طرح، سبب تقویت جایگاه ایران به عنوان هاب گازی خواهد شد.

کارتاپولوف: غرب، دشمن اصلی ایران و روسیه است

آندری کارتاپولوف، رئیس کمیته امور دفاعی دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار گفت: رابطه تهران و مسکو بر پایه منافع دوجانبه و احترام متقابل و درچارچوب معاهده جامع راهبردی میان دو کشور در حال توسعه است.

این قانونگذار روس با اشاره به شرایط و تحولات بین‌المللی گفت: غرب، دشمن اصلی ایران و روسیه است و موجودیت و حاکمیت کشورهای ما را تهدید می‌کند.

کارتاپولوف ادامه داد: در این شرایط، تماس‌ها بین ایران و روسیه با هدف ایجاد ثبات در مناطق مختلف جهان باید تقویت شود. روابط ایران و روسیه با وجود شرایط و تحولات بین‌المللی روز به روز گسترش خواهد یافت.