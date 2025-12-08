  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

۲ عضو اصلی شبکه هرمی در اهواز دستگیر شدند

۲ عضو اصلی شبکه هرمی در اهواز دستگیر شدند

اهواز - رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خوزستان از دستگیری دو عضو اصلی یک شبکه هرمی در عملیات ضربتی کارآگاهان این پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب حسین‌نژاد اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در راستای اجرای طرح برخورد با دفاتر غیرمجاز هرمی و بازاریابی شبکه‌ای، با انجام اقدامات اطلاعاتی و هوشمندانه از فعالیت تعدادی از اعضا و لیدرهای یک شرکت هرمی در زمینه تبلیغ و عضوگیری مطلع شده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان پس از تحقیقات گسترده، مکان تجمع و فعالیت متهمان را که با یک دفتر پشتیبان در یکی از محله‌های اهواز اقدام به جذب و آموزش اعضای جدید می‌کردند شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان تصریح کرد: در این عملیات ضربتی، دو عضو فعال شبکه هرمی با نقش «آفیسر» دستگیر و در بازرسی از دفتر، یک دستگاه رایانه حاوی اطلاعات مرتبط، چندین سیم‌کارت فعال و غیرفعال، جزوات آموزشی عضوگیری، دستورالعمل‌های فعالیت شبکه و دست‌نوشته‌های مرتبط با ساختار و مراحل فعالیت هرمی کشف و ضبط شد.

سرهنگ حسین‌نژاد بیان داشت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این شرکت هرمی با ارائه وعده‌های کاذب اشتغال و درآمد، افراد را به سرمایه‌گذاری و معرفی زیرمجموعه ترغیب می‌کرده است.

وی گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان پس از اعتراف به فعالیت غیرقانونی خود برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6681939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها