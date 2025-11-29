پایان فعالیت شبکه هرمی «کیونت» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مجیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و انهدام یک شبکه فعال در پوشش شرکت هرمی با عنوان «کیونت (QNet)» توسط کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر داد.
وی درباره جزئیات این پرونده گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر فریب فرزندش توسط اعضای یک شرکت هرمی، تحقیقات تخصصی در دستور کار اداره چهاردهم قرار گرفت.
شاکی اظهار داشت: حدود چهار ماه قبل، فرزندش به بهانه یافتن کار به تهران آمده و پس از مدتی اعلام کرده برای ضمانت شغل جدیدش به ۲۵۰ میلیون تومان وجه نیاز دارد. این مبلغ توسط پدر به حساب او واریز شده بود، اما پس از گذشت مدتی خانواده متوجه عضویت فرزندشان در شبکه هرمی کیونت شدند.
سرهنگ مجیدی افزود: با بررسیهای میدانی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان، محل فعالیت این شبکه در محدوده بزرگراه آیتالله سعیدی شناسایی شد و کارآگاهان اداره چهاردهم در یک عملیات ضربتی و هماهنگ توانستند ۱۹ نفر از اعضای فعال این شرکت هرمی را در محل تجمع دستگیر کنند. همچنین این مکان به دستور مقام قضائی پلمب شد.
وی ادامه داد: در بازرسی از محل، جزوات آموزشی، دفترچههای عضوگیری، تراکنشهای مالی، و مدارک مرتبط با فعالیت غیرقانونی شرکت کشف و ضبط گردید. بررسی سوابق افراد دستگیرشده نیز نشان داد اکثر آنان از شهرستانهای مختلف کشور به تهران آمده و در محل فعالیت این شبکه اقامت داشتند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطین این شبکه همچنان ادامه دارد و متهمان جهت سیر مراحل قضائی به مرجع مربوط معرفی شدند.
هشدار پلیس:
فعالیت تحت عنوان شرکت هرمی، طبق قانون جرم محسوب میشود و با عاملان و مروجان آن برخورد قضائی قاطع صورت میگیرد.
شهروندان، به ویژه جوانان جویای کار، از اعتماد به وعدههای ثروت سریع و درآمد آسان توسط افراد ناشناس پرهیز کنند.
هرگونه اطلاع از فعالیت شرکتهای مشکوک به عضوگیری هرمی، توسط شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش داده شود.
خانوادهها نیز در صورت مشاهده تغییر ناگهانی در رفتار فرزندان خود، نسبت به احتمال حضور آنان در چنین شبکههایی هوشیار باشند.
پلیس آگاهی تهران بزرگ با رصد میدانی و عملیات تخصصی، بهطور مستمر با ساختارهای سازمانیافته هرمی در پایتخت برخورد میکند.
