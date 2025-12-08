به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جشنواره، نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» به منظور بیان مفاهیم و همچنین بررسی موضوعات مدنظر سینمای مستند اقدام به برگزاری نشستهایی علمی با حضور متخصصان، صاحبنظران و استادان دانشگاهی میکند.
جمعه ۲۱ آذر
نشست «نگین فیروزه ای ایران در محاق: بحران زیست محیطی در ایران» با حضور محمد درویش فعال محیط زیست و محمد فاضلی استاد دانشگاه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار میشود.
شنبه ۲۲ آذر
اولین نشست از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با عنوان «از یک دیار تا دیار دیگر» به واکاوی جامعه شناختی پدیده مهاجرت در میان ایرانیان میپردازد. در این نشست بهرام صلواتی، سید محسن بنی هاشمی و مجید رستگار حضور دارند. در دیگر نشست این روز که با همراهی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میشود، «بررسی آثار مستند کارگردان فقید؛ ناصر تقوایی» است که با حضور امیر کاظمی اصل، مهناز رونقی و مهرداد عربستانی از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار میشود.
یکشنبه ۲۳ آذر
برای اولین بار نشستی درباره «مستندنگاری پروژه ها در ایران» با حضور نمایندگانی از انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران، سازمان سینمایی و سازمانهای دولتی مرتبط برقرار میشود. در این نشست از ساعت ۱۹ تا ۲۱ حامد شکیبانیا، مهدی شفیعی، سید ضیا هاشمی و عبدالرحیم سعیدی راد حضور دارند.
دوشنبه ۲۴ آذر
در آخرین نشست این دوره از جشنواره دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور رحمان قهرمان پور و علی عبدی «تحولات منطقه غرب آسیا پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳» بررسی میشود.
نشست های این دوره از جشنواره در محل سالن ۱۲ پردیس ملت برگزار میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار میشود.
