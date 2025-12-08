مستند «ایستاده در کنار تیمز» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانهای نهضت، همزمان با حضور مستند «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی سید مصطفی موسویتبار و تهیهکنندگی زهره نجفزاده، محصول مرکز هنری رسانهای نهضت و گروه تلویزیونی شاهد در بخش جایزه شهید آوینی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» از پوستر این اثر رونمایی شد.
«ایستاده در کنار تیمز» به روایت زندگی و نقش تأثیرگذار شهید سید محمد صنیعخانی از شخصیتهای برجسته و مبتکر دوران دفاع مقدس میپردازد؛ فردی که بهعنوان بنیانگذار و فرمانده ترابری سپاه، تحولی بنیادی در حوزه پشتیبانی و لجستیک جنگ ایجاد کرد.
این پنجمین حضور سید مصطفی موسویتبار در جشنواره «سینماحقیقت» است. وی پیش از آن با آثاری از جمله «آیت الله»، «رنج عاشقی»، «در جستجوی یک سرباز» و «۶۴۱۰ روز اسارت» در این جشنواره حضور داشته است که مستند «۶۴۱۰ روز اسارت» در بخش مستند چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد شد.
مستند «ایستاده در کنار تیمز» برای نخستینبار ۱۹ آذر ساعت ۱۵ در سالن ۱۰ و یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۷:۳۰ در سالن ۳ پردیس سینمایی ملت به نمایش گذاشته میشود.
سایر عوامل این مستند عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا اکبری، صدابردار: محمدحسین رادمهر، مشاورهنری: سید مصطفی سیادت، تدوین: رضا اکبری، صداگذار: میثم غلامی، پژوهش: زهره نجفزاده، اصلاح رنگ و نور: مهدی آگاهمنش، بازسازی هوش مصنوعی: سید مصطفی سیادت، آرشیو: وجیهه روستا و مطهره عدالتخواه، مدیر تولید: محمد جعفر میبدی، روابط عمومی: مینا دهقان.
