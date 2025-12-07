حضور بنیاد روایت فتح در جشنواره سینماحقیقت با ۴ اثر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد روایت فتح، با اعلام نتایج نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، چهار اثر مستند از بنیاد فرهنگی روایت فتح در بخش‌های مختلف جشنواره پذیرفته و به نمایش درخواهند آمد. این بنیاد با ۱۶ فیلم متقاضی در این دوره حاضر شده بود که ۴ فیلم برای نمایش در بخش‌های مختلف جشنواره انتخاب شدند.

«ابوالمشاغل» به کارگردانی هادی محمدی نسب و تهیه‌کنندگی محسن طلایی به روایت زندگی یک کارآفرین جهادی می پردازد.

«نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی و تهیه‌کنندگی حبیب الله والی‌نژاد درباره مقاومت و ایستادگی مردم لبنان در مقابل حملات رژیم صهیونیستی است.

«پلز، اراده سنگی» به کارگردانی سجاد دهنوی و تهیه‌کنندگی مسعود دهنوی به روایتی از حضور مردم در دفاع ۱۲ روزه مقدس ایران در مقابل حمله رژیم صهیونیستی می پردازد.

«دوربین‌های خاموش» به کارگردانی محمدرضا گودرزی‌مهر و تهیه‌کنندگی روح‌الله زندی‌فرد با موضوع فرصت‌ها و موانع پیش‌روی مستندسازان در دفاع مقدس ۱۲ روزه ساخته شده است.

بنیاد فرهنگی روایت فتح با حضور چهار مستند در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، علاوه بر نمایش آثاری با مضامین جهاد، مقاومت و دفاع مقدس، به ترویج روایت‌های مستند درباره ایستادگی در برابر تجاوز و نقش آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف می‌پردازد.