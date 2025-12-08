به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «قصاب» نوشته نیکلاس بی‌ـ‌یون، ترجمه مسعود قلایی با کارگردانی شاهو رستمی و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان از ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

دراماتورژی این اثر برعهده حامد مهراندیش و مدیر تولید آن کهرام تاراج است.

در خلاصه‌ای از این نمایش آمده است: «نمی‌دونم چرا وقتی فرار می‌کنن دل‌شون می‌خواد بیان کانادا ...».

«جتسیمانی»، «کمیته نان»، «ورود اضطراری»، «در انتظار گودو»، «در انتظار گودو»، «مرزداران»، «بوف کور»، «ریچارد سوم اجرا نمی‌شود»، «مائوزر» از جمله نمایش‌هایی است که شاهو رستمی در آن ایفای نقش کرده است و نمایش «قصاب» به‌عنوان اولین تجربه کارگردانی‌اش به حساب می‌آید.

وی در مجموعه‌های تلویزیونی «نوروز رنگی»، «از سرنوشت ۴»، «رحیل»، «مستوران ۲»، «ذهنِ زیبا» و «آقای قصه‌گو» به ایفای نقش پرداخته است.

همچنین در فیلم‌های سینمایی «زالاوا» و «کمدی انسانی» حضور داشته است.

وی سال گذشته برای بازی در فیلم کوتاه «تاکسیدرمیست» موفق به دریافت جایزه بازیگری اول از جشنواره نهال و جشنواره سوره شد.

بازیگران این نمایش و دیگر عوامل آن به‌زودی معرفی می‌شوند.

عکس از پویا باقری است.