به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هم‌زمان با فرا رسیدن شانزدهم آذر که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز دانشجو ثبت شده، با تصمیم مدیریت تئاتر شهر و همراهی گروه‌های نمایشی، بخشی از ظرفیت فروش بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش این مجموعه با ۷۰ درصد تخفیف ارائه شد.

دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی توانستند روز یکشنبه شانزدهم آذر با مراجعه حضوری به گیشه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی نسبت به دریافت تسهیلات تخفیف ۷۰ درصدی خرید بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه اقدام کنند.

طبق آمار ۸۳۰ بلیت در قالب این طرح فروش ویژه به دانشجویان ارائه شد.

گیشه مجموعه تئاتر شهر طبق سنوات گذشته، روزهای یکشنبه هر هفته نیز، بلیت آثار نمایشی به صحنه رفته در این مجموعه برای دانشجویان را با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می‌رساند.

هم اکنون نمایش‌های «باد زرد-ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «زندگی در تئاتر» به کارگرانی حبیب دانش در تالار سایه، «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی در تالار سایه، «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر در کارگاه نمایش میزبان علاقه‌مندان تئاتر هستند.