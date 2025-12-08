  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

محموله ۴۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در بندرخمیر توقیف شد

بندرخمیر-فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با هوشیاری و تلاش ماموران انتظامی شهرستان خمیر یک محموله ۴۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان بندرخمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز شب گذشته حین گشت زنی در محور خمیر به لارستان به دو دستگاه خودرو وانت نیسان حامل بار پیاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آنها ۶۷ قلم انواع قطعات و لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی گفت: ارزش این محموله‌های قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات ارسال شد.

