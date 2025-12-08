تلاش کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پیش‌نویس بودجه دفاعی سال مالی آمریکا حاکی از آن است که کنگره این کشور قصد دارد دو قانون مصوب سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ را که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه انجام عملیات نظامی در غرب آسیا را می‌داد، لغو کند.

سال مالی جدید در آمریکا از اول اکتبر آغاز شده است.

طبق قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ بر عهده کنگره است، نه رئیس‌جمهوری. با این حال، در چند دهه گذشته، رؤسای‌جمهوری آمریکا با تفسیر جنگ طلبانه از این قوانین، اقدام به لشکرکشی به غرب آسیا کرده اند.

چندین عضو کنگره آمریکا نیز پیش نویس قطعنامه‌هایی را ارائه کرده‌اند که رئیس‌جمهوری این کشور را ملزم می‌کند تنها با اجازه کنگره از نیروی نظامی استفاده کند، اما هیچ‌یک از این طرح‌ها تاکنون تصویب نشده است.

نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا، اکنون تصمیم گرفته‌اند دو قانونی را که طی سال‌های اخیر، مبنای عملیات نظامی رؤسای‌جمهوری آمریکا در غرب آسیا بوده است را لغو کنند.

پیش‌تر نیز کنگره آمریکا، یک کمیسیون مشترک از نمایندگان دو مجلس تشکیل داده بود تا جزئیات دو نسخه متفاوت بودجه دفاعی ارائه‌شده از سوی مجلس نمایندگان و سنا را هماهنگ کند. معمولاً نسخه نهایی هماهنگ‌شده بودجه دفاعی به‌سرعت تصویب می‌شود.