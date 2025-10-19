به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز در ادامه جنگ طلبیهای خود علیه مردم مظلوم در غزه ادعا کرد: قول میدهم حماس خلع سلاح میشود، آنها وعده دادهاند!
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: اگر مجبور شویم، چه من باشم، چه آمریکا یا یک نیروی نیابتی مانند (رژیم) اسرائیل با حمایت ما این کار انجام خواهد شد! ما نظامی به غزه نخواهیم فرستاد، دلیلی برای این کار وجود ندارد.
این در حالیست که مقاومت فلسطین (حماس) طی روزهای اخیر هرگونه توافق برای خلع سلاح را رد کرده است.
دونالد ترامپ در خصوص موضوع درگیریها در اوکراین نیز گفت: پوتین در صدد است تا چیزی (دارایی) را از اوکراین بگیرد. ما نمیتوانیم همه سلاحهای خود را به اوکراین بدهیم. ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. من رفتار خوبی با رئیس جمهور اوکراین داشتهام.
وی سپس افزود: من نمیخواهم این کار (ارسال تسلیحات) را انجام داده و آمریکا را (به خاطر اوکراین) به خطر بیندازم.
ترامپ در واکنش به تجمع اعتراضی گسترده آمریکاییها با عنوان «نه به پادشاه»، احتمال استفاده از قانون مقابله با شورش را مطرح کرد. وی ادعا کرد که نزدیک به ۵۰ درصد از رؤسای جمهور آمریکا از این قانون استفاده کردهاند و این اختیار برای وی کاملاً قانونی است!
این مقام آمریکایی تأکید کرد: باراک اوباما (رئیس جمهور اسبق آمریکا) کسی است که با جاسوسی از ستاد انتخاباتی من، دموکراسی را تهدید کرد. او این کار را انجام داد. اوباما از ستاد انتخاباتی من جاسوسی کرد و نیز میدانست که این کار غیرقانونی است.
به گزارش الجزیره، ترامپ که در ماههای پیش دستور تجاوز به خاک کشور ایران بر خلاف تمامی هنجاریهای بین المللی را صادر کرد، با طرح ادعایی مضحک و عوام فریبانه مدعی شد: تخریب تأسیسات هستهای ایران منجر به عقبگرد برای این کشور تبدیل شد و اگر این کار را نمیکردیم، به صلح (توافق توقف آتش بس در غزه که صهیونیستها آن را آشکارا نقض کردند) در منطقه دست نمییافتیم!
نظر شما