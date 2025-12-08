  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

گزارش اقدامات وزارت صمت روی میز مجلس

گزارش اقدامات وزارت صمت روی میز مجلس

نشست بررسی عملکرد و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر صمت و معاونان وی فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی گزارش اقدامات و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر صمت و جمعی از معاونان این وزارتخانه، فردا سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

در این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی ارائه خواهد داد. همچنین معاونان وزیر به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های جدید این وزارتخانه در راستای تقویت بخش صنعت و معدن کشور می‌پردازند.

هدف از برگزاری این نشست، ارزیابی روند اجرای برنامه‌های وزارت صمت و بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی این حوزه عنوان شده و انتظار می‌رود پس از این جلسه، جمع‌بندی‌های کارشناسی برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها در این بخش ارائه شود.

کد خبر 6682098
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها