گزارش اقدامات وزارت صمت روی میز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی گزارش اقدامات و برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر صمت و جمعی از معاونان این وزارتخانه، فردا سهشنبه ۱۸ آذرماه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
در این جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزههای مختلف از جمله حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی ارائه خواهد داد. همچنین معاونان وزیر به تشریح برنامهها و سیاستهای جدید این وزارتخانه در راستای تقویت بخش صنعت و معدن کشور میپردازند.
هدف از برگزاری این نشست، ارزیابی روند اجرای برنامههای وزارت صمت و بررسی چالشها و راهکارهای پیشروی این حوزه عنوان شده و انتظار میرود پس از این جلسه، جمعبندیهای کارشناسی برای بهبود سیاستگذاریها در این بخش ارائه شود.
نظر شما