به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در نخستین رویداد ملی رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با تأکید بر اهمیت SMEها گفت: رویدادی که امروز شاهد آن هستیم برای نخستین‌بار در کشور برگزار می‌شود و می‌تواند سرآغاز یک حرکت جدید برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکردی است که جایگاه واقعی این بنگاه‌ها را در اقتصاد کشور نمایان‌تر می‌کند.

وی با اشاره به فشارهای طولانی‌مدت وارد بر صنعت کشور تصریح کرد: سال‌هاست صنعت با انواع فشارها مواجه بوده است؛ از نبود استراتژی توسعه صنعتی گرفته تا کمبودها و ناترازی‌هایی که هر روزه با شکل‌های مختلف آن روبه‌رو هستیم. توسعه‌های نامتوازن و بی‌توجهی به مزیت‌های منطقه‌ای باعث شده ارزش افزوده صنایع در زنجیره‌ها به‌صورت ناقص شکل بگیرد.

اتابک، ناترازی انرژی را «مهم‌ترین فشار ماه‌های اخیر» بر صنایع دانست و گفت: در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق روبه‌رو هستیم. با این حال، صنایع کوچک و متوسط با ایجاد نیروگاه‌ها و سیستم‌های حرارتی خود، تلاش‌های گسترده‌ای کرده‌اند و امیدواریم این محدودیت‌ها کاهش یابد.

وی افزود: تأکید رئیس‌جمهور این است که میثاق ما اجرای برنامه هفتم باشد. یکی از مهم‌ترین تکالیف برنامه هفتم که به وزارت صمت واگذار شده، تدوین و اجرای سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور است.

وزیر صمت با مقایسه سندهای گذشته با سند جدید گفت: سندهای قبلی عمدتاً توصیفی بودند، اما سند راهبرد پیشرفت صنعتی که امروز تدوین شده، کاملاً مسئله‌محور و مأموریت‌محور است. این سند با همکاری بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، مشاوران و صنعتگران و با تلاش ویژه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت، تهیه شده و قابلیت اجرا در رشته‌فعالیت‌های مختلف را دارد.

اتابک همچنین به نقش کلیدی SMEها اشاره کرد و گفت: با چنین رویکردی، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملاً کلیدی است. حجم بالای حضور این بنگاه‌ها در اقتصاد نشان می‌دهد که تعیین تکلیف آنها موجب تقویت زنجیره ارزش و نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان خواهد شد.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خوشه‌های صنعتی پرداخت و اظهار کرد: برای اینکه بنگاه‌ها نتیجه‌گرا شوند، مسئله خوشه‌های صنعتی ضروری بود. خوشه‌های صنعتی در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفت و با همکاری بخش خصوصی تدوین شد. تخصصی‌سازی و مجتمع‌سازی فعالیت‌ها یکی از مأموریت‌های مهم وزارت صمت بود.

ابلاغ دو سند کلیدی برای صنعت کشور

وی اعلام کرد: امروز دو سند بسیار مهم نهایی شده است؛ هم سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور به تصویب هیئت دولت رسیده و توسط آقای دکتر عارف ابلاغ شده و هم سند خوشه‌های صنعتی کشور ابلاغ شده است. این دو سند از نظر سیاست‌گذاری تأثیر مهمی بر SMEها دارند و امیدواریم شرایط آن‌ها را بهبود دهند.

اتابک افزود: رتبه‌بندی ۱۰۰ بنگاه نخست SME که توسط سازمان صنایع کوچک، شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت صنعتی انجام می‌شود، می‌تواند خروجی‌هایی ارائه دهد که برای رفع مشکلات و ارتقای بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. امیدواریم ورودی اصلی سیاست‌های کلی دولت، خروجی این رتبه‌بندی باشد تا نواقصی مانند تأمین منابع و سایر مشکلات برطرف شود.

وزیر صمت ادامه داد: نقشه راه امروز وجود دارد، اما موفقیت آن نیازمند همراهی بنگاه‌هاست. اگر بنگاه‌ها همراه نباشند، تمام اسناد و سیاست‌ها در حد کتابخانه باقی می‌ماند. مدیران بنگاه‌ها، مدیران شهرک‌ها و تمامی ذی‌نفعان باید مشارکت کنند. دولت بخش مربوط به خود را انجام داده و اجرای نهایی این برنامه‌ها با همکاری شما امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد: در بنگاه‌ها باید پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و صادرات‌محوری در دستور کار قرار گیرد.

اتابک در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: این شبکه زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاه‌های شما نوآور، رقابت‌پذیر و مأموریت‌محور باشند.