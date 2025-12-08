  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

آغاز فعالیت مدارس از فردا در کهگیلویه و بویراحمد

آغاز فعالیت مدارس از فردا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه مدارس مناطق مختلف استان از فردا صبح فعالیت خود را مجدد آغاز می‌کنند.

علیرضا نیک روز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت مدارس از فردا در همه مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد، گفت: با آموزش و پرورش هماهنگ شده کادر و دانش آموزانی که به این بیماری درگیر شدند در محل درس و مدارس حضور پیدا نکنند.

وی اظهار کرد: دانش آموزان که به علت این بیماری در محل کلاس درس حضور پیدا نمی‌کنند برای آنها کلاس جبرانی برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در صورت افزایش تعداد مبتلایان به آنفلوانزا، مجدد برای تعطیلی مدارس در جلسات کمیته اضطرار تصمیم گیری می‌شود.

