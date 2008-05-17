28 هزار مدرسه در کشور دو نوبته هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام حسن مدنی بعد از ظهر امروز در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برای یک نوبته کردن این مدارس به 300 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تامین این اعتبار مستلزم مشارکت عمومی است .

مدنی کار خیرین را بر مبنای ایمان به خدا و اعتقاد به آخرت، بهترین خدمت به همنوعان عنوان کرد و افزود: سال گذشته خیرین مدرسه ساز در استانها سه هزار میلیارد ریال تعهد کردند و پیش بینی می شود امسال نیز این رقم به بیش از چهار هزار و 500 میلیارد ریال برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جشنواره گفت: تاکنون 135 خیر مدرسه ساز بیش از یک هزار کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند .

خیبر بیدار پور اظهار داشت: به علت پراکندگی 1800 روستای استان در بسیاری از مدارس کمتر از 10 دانش آموز تحصیل می کنند.

وی بیان داشت: کمک به امر تحصیل این دانش آموزان و ساخت فضای آموزشی نیازمند مشارکت عمومی است که خیرین در این بستر پیشرو هستند .

در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد که با حضور 60 خیر در یاسوج برگزار شد از خیرین مدرسه ساز استان تجلیل شد.