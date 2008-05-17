28 هزار مدرسه در کشور دو نوبته هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الاسلام حسن مدنی بعد از ظهر امروز در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برای یک نوبته کردن این مدارس به 300 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تامین این اعتبار مستلزم مشارکت عمومی است.
مدنی کار خیرین را بر مبنای ایمان به خدا و اعتقاد به آخرت، بهترین خدمت به همنوعان عنوان کرد و افزود: سال گذشته خیرین مدرسه ساز در استانها سه هزار میلیارد ریال تعهد کردند و پیش بینی می شود امسال نیز این رقم به بیش از چهار هزار و 500 میلیارد ریال برسد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جشنواره گفت: تاکنون 135 خیر مدرسه ساز بیش از یک هزار کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد ساخته اند.
خیبر بیدار پور اظهار داشت: به علت پراکندگی 1800 روستای استان در بسیاری از مدارس کمتر از 10 دانش آموز تحصیل می کنند.
وی بیان داشت: کمک به امر تحصیل این دانش آموزان و ساخت فضای آموزشی نیازمند مشارکت عمومی است که خیرین در این بستر پیشرو هستند.
در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کهگیلویه و بویراحمد که با حضور 60 خیر در یاسوج برگزار شد از خیرین مدرسه ساز استان تجلیل شد.
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