به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان اعلام کرد: تمامی دانشگاه‌ها، مدارس، کودکستان‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی استان کردستان فردا سه شنبه (۱۸ آذر ماه) دایر بوده و فعالیت آموزشی به‌صورت حضوری از سر گرفته می‌شود.



بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران، آموزش وپرورش استان مجاز است در صورت افزایش موارد ابتلاء در هر واحد آموزشی، نسبت به تعطیلی موردی و موقت همان مدرسه اقدام کند.