۱۲۰ وسیله گرمایشی در بین خانواده‌های نیازمند استان سمنان توزیع شد

سمنان- معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان سمنان از توزیع ۱۲۰ وسیله گرمایشی بین مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین نیازهای زمستانی خانوارهای کم‌بضاعت استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساره امیرجان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه تأمین بخاری و تجهیزات گرمایشی ویژه جامعه هدف در دستور کار است، بیان کرد: تاکنون ۱۲۰ وسیله گرمایشی میان جامعه هدف بهزیستی استان سمنان توزیع شده است.

وی افزود: از این تعداد دامغان ۱۱ دستگاه، سرخه ۱۵ دستگاه، سمنان ۴۴ دستگاه، شاهرود ۱۲ دستگاه، گرمسار دو دستگاه، آرادان یک دستگاه، میامی ۱۵ دستگاه و مهدی‌شهر ۲۰ دستگاه توزیع شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه این نحوه توزیع بر اساس متقاضی و ثبت نام انجام شده است، تاکید کرد: می‌کوشیم تا هیچ نیازمندی زمستان بدون وسایل گرمایشی نباشد.

امیر جان ادامه داد: جامعه هدف بهزیستی استان که توانایی پرداخت سهم آورده ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال را داشتند، طبق فراخوان اعلام‌شده تا پایان آبان‌ماه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کردند.

وی از همراهی خیران قدردانی کرد و افزود: خانواده‌های تحت پوشش در آستانه فصل سرد سال زمستان مورد حمایت بهزیستی برای تأمین وسایل گرمایشی قرار دارند.

