به گزارش خبرنگار مهر، ساره امیرجان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه تأمین بخاری و تجهیزات گرمایشی ویژه جامعه هدف در دستور کار است، بیان کرد: تاکنون ۱۲۰ وسیله گرمایشی میان جامعه هدف بهزیستی استان سمنان توزیع شده است.

وی افزود: از این تعداد دامغان ۱۱ دستگاه، سرخه ۱۵ دستگاه، سمنان ۴۴ دستگاه، شاهرود ۱۲ دستگاه، گرمسار دو دستگاه، آرادان یک دستگاه، میامی ۱۵ دستگاه و مهدی‌شهر ۲۰ دستگاه توزیع شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه این نحوه توزیع بر اساس متقاضی و ثبت نام انجام شده است، تاکید کرد: می‌کوشیم تا هیچ نیازمندی زمستان بدون وسایل گرمایشی نباشد.

امیر جان ادامه داد: جامعه هدف بهزیستی استان که توانایی پرداخت سهم آورده ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال را داشتند، طبق فراخوان اعلام‌شده تا پایان آبان‌ماه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کردند.

وی از همراهی خیران قدردانی کرد و افزود: خانواده‌های تحت پوشش در آستانه فصل سرد سال زمستان مورد حمایت بهزیستی برای تأمین وسایل گرمایشی قرار دارند.