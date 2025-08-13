۱۵ هزار معلول در استان سمنان تحت پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهزیستی استان سمنان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سالن جلسات این اداره کل بیان کرد: گستره وسیع استان سمنان از جمله چالش‌های جدی خدمت رسانی در این منطقه پهناور است.

وی گفت: سمنان پنجمین استان پهناور کشور است و با وجود هشت شهرستان و ۲۴۰ نیروی متخصص در طول سال به جامعه هدف خدمت رسانی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنین گفت: بیش از ۱۵ هزار پرونده توانبخشی معلولان و سه هزار پرونده در حوزه اجتماعی در استان فعال است و تمامی مددجویان حوزه اجتماعی تحت پوشش مستمری قرار دارند.

نسیمی همچنین از فعالیت ۸۹ مؤسسه خیریه و ۱۱۸ مرکز تحت نظارت بهزیستی این استان خبر داد و گفت: در مراکز نگهداری، ۱۴۹ فرزند مقیم داریم و در راستای سیاست‌های توانمندسازی سازمان، اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه مسکن با اشاره به نوسانات قیمت مسکن، چالش‌های تورمی تاکنون ۵۰ درصد سهم پیمانکاران پرداخت شده و ۹۷۵ پرونده فعال در حوزه مسکن در دست اقدام داریم.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنین به اقدامات استان در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مجموعه بهزیستی استان سمنان مسئولیت اجتماعی را محدود به یک معاونت نکرده و تمامی بخش‌ها درگیر این موضوع هستند.

نسیمی افزود: در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۲۶ سری جهیزیه با همکاری مجمع خیران بین جامعه هدف بهزیستی استان سمنان توزیع شد.

وی در خاتمه با اشاره به رشد اعتبارات سازمان در سال گذشته، بر لزوم توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های خیران تأکید کرد.